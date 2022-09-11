نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “absher” رابط التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 وخطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444، من اكثر الوظائف التي تشهد إقبال من جانب النساء في المملكة العربية السعودية، رغبة منهم في الحصول على فرصة عمل مميزة ، حيث اعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن وجود عدة وظائف متاحة للنساء وهي الوظائف في تخصص الأحوال المدنية للنساء 1444، وفي هذا الموضوع نعرض لكم شروط القبول في وظيفة الأحوال المدنية.

شروط القبول في وظيفة الأحوال المدنية للنساء

حددت وزارة الداخلية السعودية بعض شروط التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444، والواجب توافرها في مقدم الطلب للحصول على الوظيفة وهي كالتالي:

يجب أن تحمل المتقدمة الجنسية السعودية.

أن يكون عمر المتقدمة من 25 إلى 35 عام.

يجب حصول المتقدمة على شهادة حسن السيرة والسلوك.

يجب أن يكون طول المتقدمة متناسب مع وزنها، حيث يجب ألا يقل طولها عن 160سم.

يجب أن لا تكون قد سبق إدانتها في أي محاكمة تنطوي على عدم الأمانة.

يجب أن تكون حاصلة على تقدير جيد وتكون وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية معترفة بتلك التقدير.

عدم فصل المتقدمة من مدرسة أو معهد عسكري مسبقا.

حول المتقدمة على وثيقة هوية وطنية سارية.

يجب على المتقدمة اجتياز الاختبارات والمقابلات المقدمة من الحالة الاجتماعية للقبول.

لم يسبق للمتقدمة العمل في إحدى المؤسسات الحكومية.

إذا كانت المتقدمة لوظائف الأحوال المدنية للنساء متزوجة يلزم أن يكون الزوج سعودي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444

للقبول في التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 يرجى مراعاة بعض الأوراق والمستندات التي يجب توافرها عند التسجيل والتقديم في الوظائف وهي كالآتي:

إحضار صورة من بطاقة هوية المتقدمة للتسجيل في وظائف الأحوال المدنية للنساء.

إحضار السيرة الذاتية.

تحديد العنوان الوطني للمتقدمة.

يجب إحضار صورة من المؤهل الدراسي.

يجب إرسال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

وجود شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلوم.

يجب إحضار صورتين ذات خلفية بيضاء.

طريقة التقديم في وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444

هناك عدة خطوات أعلنت عنها وزارة الداخلية للمملكة العربية السعودية لطرق التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 إلكترونياً من خلال منصة أبشر :