نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “absher” رابط التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 وخطوات التسجيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444، من اكثر الوظائف التي تشهد إقبال من جانب النساء في المملكة العربية السعودية، رغبة منهم في الحصول على فرصة عمل مميزة ، حيث اعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن وجود عدة وظائف متاحة للنساء وهي الوظائف في تخصص الأحوال المدنية للنساء 1444، وفي هذا الموضوع نعرض لكم شروط القبول في وظيفة الأحوال المدنية.
شروط القبول في وظيفة الأحوال المدنية للنساء
حددت وزارة الداخلية السعودية بعض شروط التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444، والواجب توافرها في مقدم الطلب للحصول على الوظيفة وهي كالتالي:
- يجب أن تحمل المتقدمة الجنسية السعودية.
- أن يكون عمر المتقدمة من 25 إلى 35 عام.
- يجب حصول المتقدمة على شهادة حسن السيرة والسلوك.
- يجب أن يكون طول المتقدمة متناسب مع وزنها، حيث يجب ألا يقل طولها عن 160سم.
- يجب أن لا تكون قد سبق إدانتها في أي محاكمة تنطوي على عدم الأمانة.
- يجب أن تكون حاصلة على تقدير جيد وتكون وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية معترفة بتلك التقدير.
- عدم فصل المتقدمة من مدرسة أو معهد عسكري مسبقا.
- حول المتقدمة على وثيقة هوية وطنية سارية.
- يجب على المتقدمة اجتياز الاختبارات والمقابلات المقدمة من الحالة الاجتماعية للقبول.
- لم يسبق للمتقدمة العمل في إحدى المؤسسات الحكومية.
- إذا كانت المتقدمة لوظائف الأحوال المدنية للنساء متزوجة يلزم أن يكون الزوج سعودي.
الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444
للقبول في التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 يرجى مراعاة بعض الأوراق والمستندات التي يجب توافرها عند التسجيل والتقديم في الوظائف وهي كالآتي:
- إحضار صورة من بطاقة هوية المتقدمة للتسجيل في وظائف الأحوال المدنية للنساء.
- إحضار السيرة الذاتية.
- تحديد العنوان الوطني للمتقدمة.
- يجب إحضار صورة من المؤهل الدراسي.
- يجب إرسال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.
- وجود شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلوم.
- يجب إحضار صورتين ذات خلفية بيضاء.
طريقة التقديم في وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444
هناك عدة خطوات أعلنت عنها وزارة الداخلية للمملكة العربية السعودية لطرق التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 إلكترونياً من خلال منصة أبشر :
- أولاً قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.
- ثانيا قم بالضغط على زر التوظيف الموجود عند دخولك الموقع.
- ثالثا قم بتحديد الوظائف المتوفرة.
- رابعا بعد ذلك قم بالضغط على إجراءات الأحوال.
- خامسا قم بالضغط على الموافقة على جميع الشروط والأحكام المطلوبة.
- سادسا كتابة جميع البيانات المطلوبة وتأكد من كتابتها بطريقة دقيقة و صحيحة.
- سابعا اضغط على موافق وستظهر لك صفحة بها جميع المعلومات الخاصة بالمتقدمة.
- بعد ذلك انقر على الصفحة التالية ستجد جميع الرغبات.
- ثامنا قم بكتابة جميع البيانات الخاصة بك وبالمؤهلات العلمية والدورات الحاصلة عليها المتقدمة.
- تاسعا يجب عليك التأكد بعدها من صحة البيانات المدخلة.
- وأخيراً سيظهر لك رقم الطلب كل ما علك هو طباعته فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “absher” رابط التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 وخطوات التسجيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.