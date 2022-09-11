نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد بالمملكة المزايا والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد، احد اهم التمويلات التي تقدمها المؤسسة العامه للتقاعد والتي من اهم مميزاتها أنها مستقله ماليا وإداريا في المملكة العربية السعودية، وهى تابعه إلى وزارة الخدمة المدنية السعودية ومقرها الرسمي في العاصمة السعودية مدينه الرياض، قرض شخصي من مؤسسة التقاعد به عدد كبير من المميزات يأتي في مقدمتها مساعدات ماليه للمتقاعدين وأيضا تقديم قرض عقاري من مؤسسة التقاعد، من المعروف أن تمويل المتقاعدين من الخدمات التي يتم البحث عنها يوميا في المملكة من قبل أشخاص كثيره منها من بلغوا سن الستين، تمويل مؤسسة التقاعد به عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في كل من يريد الحصول على التمويل الشخصي من مؤسسة التقاعد والتي سوف نتعرف عليها من خلال هذه المقالة.

تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد

من المعروف أن هناك بنوك عديده في المملكة العربية السعودية تقدم تمويل للمتقاعدين ولكن القليل جدا من يقدمون مميزات لهذه التمويلات، ولكن تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد يقدم مميزات عديده منها تقديم مسكن خاص للمتقاعدين العاملين في الدولة، أيضا التمويل الشخصي من مؤسسة التقاعد يقدم للمواطنين السعوديين والغير سعوديين وهذه من مميزات مؤسسة التقاعد، في السطور التالية سوف نتعرف على مميزات قروض مؤسسة التقاعد والشروط المطلوبة أيضا لكل الراغبين في الحصول على طلب تمويل مؤسسة التقاعد.

مزايا المؤسسة العامه للتقاعد

توفير مسكن مناسب إلى جميع موظفي الدولة والمتقاعدين عن العمل.

زيادة عدد المستفيدين من البرنامج مما ينتج عن هذا سهولة في الاجرائات والأوراق المطلوبة.

تسجيل العقار باسم العميل بتنفيذ آلية الرهن العقاري.

هامش ربح قليل جدا من مؤسسة التقاعد.

تقديم مبلغ ثابت للأقساط الشهرية.

مدة سداد القرض تصل إلى ثلاثين عام.

إمكانية المقترض اختيار أي بنك لتسديد القسط الشهرى.

تقديم فترة سداد إلى المستفيد من 6 شهور إلى 12 شهر.

شروط تمويل المؤسسة العامه للتقاعد