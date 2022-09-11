نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تغيير كلمة المرور لمنصة مدرستي 1444 وكيفية انشاء حساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تغيير كلمة المرور لمنصة مدرستي 1444 من المهم الحفاظ على أمان حساباتك عبر الإنترنت من خلال تحديث كلمات المرور الخاصة بك بانتظام إذا نسيت كلمة مرورك لمنصة المدرسة 1444 ، فلا تقلق – فمن السهل إعادة تعيينها اتبع الخطوات أدناه لتغيير كلمة المرور الخاصة بك يعد إنشاء حساب على منصة مدرستي هو أمرًا بسيطًا ولا يستغرق سوى بضع دقائق باستخدام حسابك ، يمكنك الوصول إلى الدورات والدرجات والرسائل الخاصة بك من منزلك تغيير كلمة المرور لمنصة مدرستي 1444 لتغيير كلمة المرور لمنصة مدرستك 1444 ، ستحتاج أولاً إلى الانتقال إلى موقع الويب.

بمجرد دخولك إلى موقع الويب ، ستحتاج إلى النقر فوق الارتباط “نسيت كلمة المرور”.

بعد النقر على رابط “نسيت كلمة المرور” ، سيُطلب منك إدخال عنوان بريدك الإلكتروني. بمجرد إدخال عنوان بريدك الإلكتروني ، انقر فوق الزر “إرسال”.

بعد النقر فوق الزر “إرسال” ، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي على إرشادات حول كيفية إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك. اتبع هذه التعليمات بعناية لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك بنجاح.

إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة على طول الطريق ، فلا تتردد في الاتصال بفريق الدعم للحصول على المساعدة. إنشاء حساب على منصة مدرستي 1444. تتمثل الخطوة الأولى لإنشاء حساب على منصة مدرستي الانتقال إلى موقع الويب. يمكنك القيام بذلك عن طريق كتابة عنوان URL في متصفح الويب الخاص بك

انقر فوق الزر “إنشاء حساب”.

بمجرد دخولك إلى موقع مدرستي ، ابحث عن زر “إنشاء حساب”. يوجد هذا الزر عادةً في الزاوية اليمنى العلوية من الصفحة. بمجرد العثور عليه ، انقر فوقه.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني واختر كلمة مرور.

بعد النقر على زر “إنشاء حساب” ، سيتم نقلك إلى صفحة جديدة حيث سيُطلب منك إدخال عنوان بريدك الإلكتروني واختيار كلمة مرور. من المهم اختيار كلمة مرور قوية ستتذكرها، حيث سيتم استخدامها لتسجيل الدخول إلى حسابك في المستقبل.

بمجرد إدخال عنوان بريدك الإلكتروني واختيار كلمة مرور، ابحث عن زر “إنشاء حساب” آخر (قد يكون هذا الزر موجودًا بالقرب من أسفل الصفحة). عندما تجده ، اضغط عليه مرة أخرى وسيتم إنشاء حسابك!

تحقق من صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك للحصول على بريد التفعيل.

انقر فوق ارتباط التنشيط في البريد الإلكتروني.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور.

انقر فوق الزر “تسجيل الدخول”.

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