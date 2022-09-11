نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الجوازات السعودية” السماح للمطلقة السفر بالمحضون بالصك القديم 2022-2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم الأحد 15 صفر 1444 الموافق 11 سبتمبر 2022، أنه تم السماح للمرأة المطلقة السفر بابنها التي تمتلك له صك حضانة رسمي حتى لو كان من الصكوك القديمة المدون بها عبارة “عدم السفر بالمحضون”، وذلك بعد أن قامت الجوازات بإصدار عديد من التحديثات على اللائحة التي تضمنت العبارة السالف ذكرها، والسماح للمطلقة السفر بالمحضون سواء بالصك القديم أو بصك حديث، وجاء نص قرار الجوازات كالتالي:

“في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له، وتشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون)”.

شروط اللائحة الجديدة بعد التعديل بشأن السماح للمطلقة السفر بالمحضون 2022-2023

في نفس السياق السابق ذكره أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن وفق تحديثات اللائحة السابق ذكرها تم وضع العديد من الشروط للسماح للمرأة المطلقة السفر بابنها نذكرها كالتالي:

أولًا شرط أن يكون الابن المحضون المراد السفر به برفقة أحد الأبوين، أو بموافقة أحدهما بالغ من العمر 18 عام وحتى 21 عام. أيضًا يتم السماح للابن البالغ السن القانوني وهو 21 عام هجري فأكثر، السفر دون حمل تصريح. كذلك شرط قيام المرأة المطلقة بمراجعة إدارة الجوازات السعودية، للتعرف على كافة الإجراءات الواجب اتباعها لاستخراج تصريح سفر الأولاد تحت 21عام.

كيفية استخراج تصريح سفر الأبناء دون ال 21 عام من إدارة الجوازات السعودية

بالإضافة لما سبق ذكره أعلنت الجوازات السعودية عن خطوات إصدار جواز سفر للابن المحضون، أو تجديد جواز سفر الابن المحضون عبر أبشر أفراد بالخطوات التالية: