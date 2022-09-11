متى ينزل تكافل للطلاب والطالبات 1444 في المملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة متى ينزل تكافل للطلاب والطالبات ؟ وردت الأنباء أنه قد أودعت مؤسسة تكافل الخيرية الدفعة الأولى من مساعدات العام الدراسي الحالي 1444هـ، حيث تم إيداع مبالغ الإعانات في حسابات المدارس والتي بدورها ستعمل على ضخ مبالغ الدعم للطلاب والطالبات المستحقين لذلك ، وقد اشتملت إعانات الدفعة الأولى ما يقارب 270 ألف طالب وطالبة، ينتمون لأكثر من 16 ألف مدرسة حكومية بمبلغ إجمالي يتخطى مبلغ 134 مليون ريال.

متى ينزل تكافل للطلاب والطالبات 1444

تشكل الدفعة الأولى من مشروع الإعانة المالية للعام الدراسي الحالي والتي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام ذوي الحاجة في المملكة على دفعتين خلال العام الدراسي.

يقوم برنامج تكافل على دعم مستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله.

ولم يتم بعد التصريح بشكل نهائي عن موعد نزول تكافل للطلاب والطالبات، إلا أنه بعد خبر إيداع المبالغ من المنتظر أن يتم في القريب العاجل.

وقد أعرب معالي وزير التعليم رئيس مجلس الأمناء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن بالغ الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله على الدعم الكريم والمستمر للمؤسسة ولكل ما يدعم الطلاب والطالبات المحتاجين لأن يكملوا تعليمهم وتفوقهم المستمر.

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إعانات مؤسسة تكافل الخيرية السعودية

ومن جانبه فقد أكد الأمين العام لمؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي أن الإعانات تشمل الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي، ممن تتوفر عليهم شروط الاستحقاق التي تم اعتمادها في المؤسسة والذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية.

الجدير بالذكر أن تكافل تقدم عددا من برامج الدعم الأخرى على الصعيد المعنوي والتعليمي للطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها، كما يمكن لطلبة تكافل الذين لم يشملهم الدعم المالي الاستفادة من باقي البرامج ويمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على هذه المشاريع والتسجيل فيها عن طريق بوابة الطلاب بموقع المؤسسة تكافل، وتأتي تلك البرامج والمشاريع لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح والتفوق في دراستهم ومن ثم تحسين فرصهم الدراسية والوظيفية والعملية في المستقبل بإذن الله.