نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر أبشر absher.sa.. شروط إصدار التأشيرات النهائية للعمالة المنزلية الجوازات السعودية 1444 وخطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط إصدار التأشيرات النهائية للعمالة المنزلية الجوازات السعودية التي أتاحت من خلال منصة أبشر الإلكترونية، خدمة تسهل على أصحاب المؤسسات والأفراد إصدار تأشيرات الخروج النهائي للعمالة المنزلية في فترة التجربة، حيث يتمكن الأفراد أصحاب العمالة المنزلية من الدخول عبر منصر أبشر الإلكترونية، والحصول على تأشيرة خروج نهائي لعامل أو أكثر، ويجب توافر الكثير من الشروط التي حددتها الجوازات السعودية والتي نحددها لكم خلال فقرات المقال، فتابعونا.

تأشيرة الخروج النهائية للعمالة المنزلية

يمكن لأصحاب العمل الحصول على تأشيرة الخروج النهائية للعمالة المنزلية، وذلك خلال فترة التجربة التي يكون مدتها ثلاثة أشهر في حال إصدار هوية المقيم، ويتم ذلك وفقاً لمجموعة من الشروط تحددها وتعلن عنها الجوازات السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية، التابعة لوزارة الداخلية والتي توفر الكثير من الخدمات الخاصة بالعمالة الوافدة، للتسهيل على المواطنين أصحاب الأعمال بإنهاء خدماتهم بأسهل وأسرع طريقة لتوفير الوقت والجهد الناتج عن مراجعة المكاتب.

شروط إصدار التأشيرات النهائية للعمالة المنزلية الجوازات السعودية

وجاءت أهم الشروط لإصدار التأشيرات النهائية للعمالة المنزلية والتي يمكن الحصول عليها خلال فترة التجربة، والتي مدتها تسعين يوم من قدوم العامل للمملكة العربية السعودية والبدء في مباشرة العمل، وتتلخص هذه الشروط على النحو التالي:

عدم وجود مخالفات مرورية في سجل العامل.

كما يجب تواجد العامل داخل المملكة، ولا يكون مسجلاً كمتغيب أو متوفي.

بينما يجب تحديد عدد العمالة بحيث لا يتعدى 100 فرد سواء للعمالة المنزلية أو غيرها.

ويجب أن يكون جواز السفر الخاص بالعامل سارياً لمدة 60 يوماً أو أكثر.

خطوات التقديم على تأشيرة الخروج النهائية