نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان هام من الأحوال المدنية عن تغير الإسم إلكترونيًا عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلنت وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية، عن توفر طلب تصحيح وتعديل الاسم باللغة الإنجليزية للمواطنين والمواطنات، حيث يمكن الحصول على الخدمة إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية أبشر،علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه.

ما مدي الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال منصه ابشر

خصومات 30٪، وزارة الداخلية تعلن استمرار فعاليات مبادرة “كلنا واحد” لتوفير المستلزمات المدرسية سيقوم بتسليمك وأنت جالس، خطوات الحصول على جواز السفر إلكترونيًا خلال 24 ساعة أولاً، يجب على المستفيد تسجيل الدخول إلى منصة أبشر. من الضروري تقديم طلب إلكتروني عبر منصة تواصل. متطلبات الخدمة نسخة من جواز السفر.

ماهى حقيقة إلغاء غرامة عدم تجديد بطاقة الهوية الوطنية

صرحت وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن الغرامة التي يجب على الفرد دفعها في حال التأخير في تجديد بطاقة الهوية الوطني ، أوضحت الوزارة أن الغرامة تقدر بمائة ريال سعودي من تاريخ انتهاء صلاحيتها حيث إن الغرامة المفروضة والمحددة في القانون لا يمكن إلغاؤها، اشارت وزارة الداخلية أنه يمكن للفرد المستفيد تجديد الهوية الوطنية قبل 180 يومًا من انتهائها، مشيرة إلى أنه إذا تم تجديدها حتى قبل يوم واحد من انتهائها ، وتاريخ تم تحديد إصدارها واستلام بطاقة الهوية الوطنية بعد أيام من تاريخ انتهاء الصلاحية ، ولن يتم فرض الغرامة.

متي موعد استلام الهوية الوطنية بعد تجديدها

كشفت الأحوال المدنية أنه بعد تجديد بطاقة الهوية الوطنية، ينتظر الفرد مدة أقصاها 14 يومًا لاستلام الهوية الوطنية، على أن يتلقى رسالة عند وصول بطاقته إلى المكتب أبشر ومراجعة المكتب لتجديده ، في حال تجديده عن طريق “أبشر” يتم تسليمه بعد التجديد للمستفيد،في الختام سوف نخبركم بكل ماهو جديد حول هذا الموضوع فى الاخبار القادمه.