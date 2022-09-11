نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض سريع وفوري بدون تحويل الراتب عبر منصة سلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد تمثل منصة سلفه أكبر وأفضل منصات التمويل في المملكة العربية السعودية، السبب في ذلك يعود إلى المزايا العديدة التي تتمتع بها المنصة لخدمة مواطني المملكة العربية السعودية، التي يمكن للمواطنين من خلالها التقديم،الحصول على قرض فوري وتمويل سريع دون الحاجة إلى تحويل الراتب من خلال خطوات بسيطة وسهلة، في هذا المقال سنتعرف أكثر على كل هذه الخطوات، بالإضافة إلى الشروط التي يجب توافرها للحصول على التمويل،أن المنصة تهدف إلى تقديم العديد من الخدمات والتسهيلات التمويلية للمواطنين في المملكة العربية السعودية، من بين هذه الخدمات التي توفرها إمكانية الحصول على قرض فوري دون الحاجة إلى تحويل الراتب. كيفيه خطوات التقدم بطلب للحصول على قرض تمويلي يجب أن تذهب إلى الموقع الرسمي لمنصة سلفه. بعد الدخول إلى الواجهة الرئيسية للمنصة، انقر فوق عملية (تسجيل الدخول) عن طريق كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور للمستخدم، ثم انقر فوق تسجيل. بعد ذلك، يحدد طالب القرض نوع التمويل الذي يرغب في الحصول عليه. املأ نموذج طلب المنصة، والذي يتضمن بعض البيانات حول المستخدم، مثل الاسم، رقم الهوية، عنوان الإقامة، المسمى الوظيفي، وجهة العمل، ما إلى ذلك. بعد إدخال البيانات المطلوبة، يجب مراجعتها بعناية من قبل المستخدم للتأكد من صحتها. إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة. الموافقة على جميع شروط وأحكام المنصة. اضغط على أيقونة (ارسال طلب التقديم). ماهى شروط منصة سلفه للحصول على قرض فوري بدون تحويل راتب 1443 يجب أن يكون المتقدم للحصول على القرض أو التمويل سعودي الجنسية ومقيم كامل الأهلية في المملكة العربية السعودية. يجب ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على التمويل عن 60 عامًا، لا يقل عن 18 عامًا يوم تقديم الطلب. ألا يزيد راتب طالب القرض عن 4000 ريال سعودي كحد أدنى. كما يشترط أن يعمل المتقدم في جهة حكومية أو شبه حكومية أو خاصة في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى الشرط السابق، يشترط أن يكون المتقدم قد عمل بالفعل في إحدى جهات العمل بشكل مستمر دون انقطاع، لمدة ستة أشهر على الأقل للقطاع الخاص، لا تقل عن ثلاثة أشهر للقطاعات الحكومية.

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