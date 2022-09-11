نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسعيرة الجديدة.. أرامكو تعلن أسعار البنزين في السعودية لشهر سبتمبر 2022 المطبقة اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة أرامكو أسعار البنزين في السعودية وسعر لتر السولار لشهر سبتمبر 2022 على أن يتم العمل بها بعد تطبيقه بداية من اليوم الحادي عشر وحتى اليوم العاشر من شهر أكتوبر المقبل من العام الجاري، وفي حقيقة الأمر لم يكن هناك أي تغيير قد طرأ سعر الوقود ومنتجات التجزئة مضاهاة بالأسعار التي يتم العمل بها الآن والتي تمُت لشهر يوليو الماضي، ولذلك سنعرض جدول بـ سعر البنزين اليوم نقلًا عن الموقع الرسمي لأرامكو.

منتجات الوقود بالتجزئة

أسندت الحكومة السعودية مهمة تحريك أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية إلى شركة أرامكو، وكان في بداية الأمر يتم تغيير سعر المحروقات بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر) ولكن نظرًا لوجود بعض العوائق في الاقتصاد وعدم الاستقرار في مؤشراته تحول إلى تغيير شهري على مدار السنة الواحدة وتم تحديد اليوم العاشر من كل شهر ميلادي جديد وتطبيق التسعيرة الجديدة اليوم التالي من الإعلان عنها.

أسعار الوقود في السعودية

هناك بعض العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند مراجعة سعر لتر البنزين في السعودية من قبل شركة أرامكو ومنها حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار المحلية للمنتجات البترولية وارتفاعها نتيجة لتأثرها بأسعار التصدير إلى خارج المملكة وبيعها في الأسواق العالمية.

ويذكر أن الشركة قد حققت أرباحًا هائلة في الربع الثاني من العام الجاري بقيمة بلغت 70.3 مليار ريال سعودي على أن يتم توزيعها خلال الرابع الثالث من نفس السنة الميلادية، وجاء ذلك بعد طرحها لعدد من أسهم الاكتتاب في عام 2019م وساعدها على ذلك ارتفاع النفاط الخام والزيادة في أسعاره.

أرامكو أسعار البنزين في السعودية لشهر سبتمبر 2022

استقرت أسعار المنتجات لشهر سبتمبر 2022م (ر.س. / لتر) لما كانت عليه خلال الشهر الحالي وهى كالتالي: