نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول تكافل للطلاب والطالبات 1444 وكيفية التسجيل فيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح موعد نزول تكافل للطلاب والطالبات 1444 من المواعيد الهامة التي يبحث عنها فئة كبيرة من الطلاب في المملكة العربية السعودية والهدف من ذلك هو الاستفادة من مميزاتها المختلفة والتي تكمن في الدعم للحقيبة المدرسية وكذلك الوجبة والملابس، مع العلم أن كل طالب يختلف عن مقدار الدعم المتلقية عن الطالب الأخر حيث كل مرحلة لها دعك مختلف بمعني هناك طلاب يحصلون علي 800 ريال سعودي وطلاب أخرين يحصلون علي 500 ريال سعودي وهكذا، ومن هنا سوف نوضح لكم في السطور القادمة شروط الحصول علي الدعم وكيفية الحصول عليه.

شروط الحصول علي دعم تكافل للطلاب والطالبات 1444

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها بشكل وكامل لجميع الطلاب والطالبات التي يريدون الحصول علي الدعم كما حددتها وزارة التربية والتعليم السعودية:

لابد أن يكونوا الطلاب والطالبات حاصلين علي الجنسية السعودية ولا يحصل علي الدعم غير السعوديين.

الحصول علي الدعم في حالة وجود مشاكل مادية لأسرة الطالب أو الطالبة.

كل من الطلاب ذوي الإعاقة والأيتام يحصلون علي الدعم.

لو كان ولي أمر الطالب ليس لدية عمل أو غير قادر علي العمل أو مسجونا فسوف يحصل الطالب علي الدعم.

يجب إلا يزيد راتب ولي الأمر عن 4000 ريال سعودي حتي يحصل الطالب أو الطالبة علي الدعم.

خطوات التسجيل في دعم تكافل للطلاب والطالبات 1444

في البداية يتم الدخول علي الموقع الرسمي لمؤسسة تكافل الخيرية.

سوف تلاحظ كما مذكور في الصورة السابقة يجب مليء أسم الطالب وكلمة المرور إذا كنت سجلت مسبقا وأن لم تكن مسجل من قبل عليك الضغط علي تسجيل طالب جديد وسوف تشاهده في الفيديو التالي:

كيفية الحصول على دعم تكافل للطلاب والطالبات 1444

لابد من استيفاء الشروط السابقة التي تحدثنا عنها فيما قبل وبمجرد من تحقيق هذة الشروط سوف نوضح لكم كيفية الحصول علي الدعم من مؤسسة تكافل الخيرية:

في البداية تكون قمت بالتسجيل في الدعم بداخل لجنة التكافل الخاصة بالمدرسة المقيد بها الطالب.

دور المدرسة هو متابعة الطلب الذي قدمته والتحقق منه.

يتم صرف مبلغ الدعم ووضعه في حساب المدرسة حتي يستلمه الطالب أو الطالبة مباشرة.

الجدير بالذكر أن العام الماضي حصل عدد كبير من الطلاب والطالبات علي جائزة التفوق حيث بلغ عددهم أكثر من 15 ألف طالب وطالبة وهذة الجوائز تشجيعا للمتفوقين، وبالنسبة لهذا العام فلم تحدد مؤسسة تكافل الخيرية موعد صرف مبالغ الدعم للطلاب ومن المتوقع صرفها الأسبوع القادم، ولمعرفة اي تفاصيل عن الدعم عليكم التواصل من خلال الرقم المجاني: 8001110105 أو عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected]