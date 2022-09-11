نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب عدم نزول حساب المواطن في حسابات المستفيدين حتى الان في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت الحكومة السعودية على ايداع الدفعة السابعة والخمسين من حساب المواطن، ولكن كانت هناك العديد من الشكاوى حول المبلغ غير المسدد بسبب العديد من المستفيدين من البرنامج، وهذا وأنه هو برنامج تنموي أطلقته الحكومة الملكية للمملكة العربية السعودية لمساعدة الأسر الفقيرة وذوي الدخل المنخفض في البلاد، وتضع الحكومة الشروط التي يجب تلبيتها من أجل الحصول على المساعدة التي يقدمها البرنامج، ويعمل برنامج حساب المواطن على مبدأ توجيه المصالح الحكومية ومساعدة الفئات المحتاجة في ظل ظروف معينة.

أسباب عدم سحب الأموال من حساب المواطن

سبب عدم دفع مبلغ الحساب المدني للمستفيدين هو فقدان أحد شروط الحساب المدني. أو التأخير في تحديث البيانات والمرفقات القديمة مثل المستندات المستقلة بما في ذلك عقود الإيجار وشهادات الإسكان الجامعي للمدارس المدنية أو العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، إذا تجاوز الدخل الشهري للأسرة حد الدخل الذي لا يمكن دفع الدعم له، فمن الممكن إيقاف الدفع لحساب المواطن. ينتهي الدعم أيضًا عندما تصبح الأسرة مستقلة أو تطلق الزوجة.

حل مشكلة عدم نزول حساب المواطن

إذا لم يتم دفع المبالغ المستحقة من البرنامج، فلابد من اتباع الخطوات التالية:

يرجى الاتصال بالمصرف الذي تتعامل معه للحصول على دعم شهري للتأكد من عدم اعتماد الدفعة.

بعد التأكد من عدم تقييد المبلغ، يجب إرسال طلب من خلال خدمة “يمكنني سماعك” على العنوان التالي:

ادخل إلى حساب المواطن.

انتقل إلى خدمة المستفيدين.

حدد طريقة الدفع الأساسية لطلبك.

حدد نوع الطلب الفرعي “غير مدفوع”.

كيفية تحديث بيانات المستلم في حساب المواطن

يجب تحديث بيانات المستفيد من حساب المواطن في غضون 15 يومًا من أي تغيير في البيانات مثل الزواج والطلاق والوفاة، وإذا تركت وظيفتك ولديك دخل أكبر أو وجدت وظيفة جديدة، ويمكن تحديث البيانات باتباع الخطوات التالية: