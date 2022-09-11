نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 120 ألف قرض العمل الحر بلا فوائد إضافية بالتقسيط 40 شهر للعاطل والموظف في المقال التالي

عمر شويل - جدة 120 ألف ريال سعودي هو الحد الأقصى عند طلب التمويل النقدي من خلال قرض العمل الحر للعاطل والموظف لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حيث أتاح البنك هذا التمويل لخدمة المواطنين القادرين على العمل الحر ويرغبون في زيادة دخلهم الشهري في تلك الظروف الحالية كما يريد العديد من السعوديين الحصول على برنامج تمويل العمل الحر بسبب ما يقدمه من مزايا وخدمات تمويلية متعددة ومنها توفير قرض متوافق مع معايير الشريعة الإسلامية كذلك قرض العمل الحر بلا فوائد إضافية بفترات سداد مجدولة حتى 40 شهر على الأكثر بموافقة من خلال بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة ولكن تحت ضوابط وشروط محددة ومعلن عنها بالبنك.

شروط قرض العمل الحر للعاطل والموظف بالسعودية عام 1444

يطلب الكثير من العاطلين والموظفين والطلاب التعرف على كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على قرض العمل الحر التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية الفترة الراهنة حيث يقدم القرض أفضل المميزات التمويلية للأفراد ولكن بعد توفير كافة الضمانات والشروط اللازمة كما يلي بالتفصيل الآن:

يشترط قرض العمل الحر للعاطل والموظف والطالب توفير دخل أو راتب لا يتعدى 20 ألف ريال سعودي بموافقة من خلال بنك التنمية الاجتماعية.

بنك التنمية الاجتماعية يطلب توفير ضامن أو كفيل غارم لجميع العملاء المتقدمين لطلب تمويل العمل الحر بالسعودية.

كذلك لابد من توفير وثيقة العمل الحر الذي يمكن إصدارها من خلال وزارة الموارد البشرية بالسعودية ثم إرسالها إلى البنك عند التقديم الإلكتروني على برنامج قرض العمل الحر.

العمر المطلوب للتقديم الإلكتروني يبدأ من 18 عام حتى 65 عام عبر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

مزايا التقديم على قرض العمل الحر عبر بنك التنمية الاجتماعية