نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبت تردد قنوات عين التعليمية لمتابعة الحصص والدروس لجميع الصفوف التعليمية وزارة التعليم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تردد قنوات عين التعليمية من أهم معلومات التي يبحث عنها الطلبة والطالبات من مختلف الصفوف الدراسية بالمدارس والمؤسسات التعليمية بالمملكة العربية السعودية، ومن الممكن أن يتم ضبط الريسيفر على الإحداثيات الترددية الدقيقة الآتية، وذلك كي تظهر القناة وبمنتهى الوضوح على شاشة التلفاز، وذلك لمتابعة الدروس على مختلف المناهج المدرسية لشتى المرحل التعليمية.

تردد قنوات عين التعليمية

مع الاقتراب للعام لدراسي الجديد، يهتم الطلاب وأولياء الأمور بتوفير كل سبل تسهيل تحصيل الطلاب للمناهج الدراسية، ومن بين تلك الطرق متابعة الفضائيات التعليمية، والتي تقدم شروحاتٍ وافية على مختلف مقررات المدارس من مرحلة التأسيس، وحتى المرحلة الثانوية، وقد وفرت شبكة قنوات العين التعليمية إحداثيات لترددها، وذلك حتى تكون الصورة على القناة أكثر دقة ووضوح.

تردد قنوات عين دروس نايل سات 2022

من الممكن ضبط الإحداثيات الآتية على الريسيفر:

التردد: 11654.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

قنوات عين دروس على عربسات

ويمكنك ضبط إشارة القناة على الريسيفر من خلال متابعة تلك القيم الآتية:

التردد: 12437.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

معلومات حول قناة العين التعليمية