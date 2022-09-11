نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى اليوم الوطني 1444 بالتاريخ الهجري والميلادي ومظاهر الاحتفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد التساؤلات حول معرفة متى اليوم الوطني 1444 في المملكة العربية السعودية، بالنسبة للموظفين في البنوك والمدارس السعودية وهذا ما يمكننا التحث عنه، وبالنسبة للاجازة اليوم 2022، فأنه يتم يوم 23 سبتمبر اجازة رسمية كل عام لجميع العاملين في القطاع العام والخاص، وايضا القطاع المصرفي والمدارس والجامعات، ويلاحظ انه اذا صادف اليوم موعد عطلة اسبوعية أو أي عطلة اخري فيتم استبداله بأي يوم اخر من قبل وزارة الموارد البشرية.

متى اليوم الوطني 1444 وسبب الاحتفال به

ينتشر بين المواطنين في المملكة الكثير من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي متى اليوم الوطني 1444، وماهي مظاهر الاحتفال باليوم لهذا العام، فيتم رفع علم المملكة في الطرق وأعلي المباني، وأيضا تزيين الشوارع والساحات وإطلاق العروض الفنية والالعاب النارية، وتقديم خصومات وعروض من بعض المحال والمطاعم، تنظيم مهرجانات في مدن المملكة، تعمل الوزارات المعنية علي إعداد برنامج ترفيهي خاص بهذا اليوم، رحلات متعددة لزيارة الأماكن التاريخية الشاهدة علي تاريخ السعودية، ويذكر أن هذا اليوم حدث من أهم احداث عصر المملكة السعودية، حيث أنها كانت المرحلة التي انتقلت فيها المملكة من عصر الجهل والظلام إلى عصر النور والتقدم، فتحولت المملكة العربية السعودية من دولة فقيرة غير معروفة على خريطة العالم إلى أحد أهم القوى السائدة على المستوى الاقليمي والدولي، والجدير بالذكر أن اليوم الوطني هذا العام يصادف يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، لذلك قد قررت وزارة الموارد البشرية جعل اجازة اليوم الوطني يومي الاربعاء والخميس اجازة رسمية لجميع الموظفين والمدارس والجامعات.

اليوم الوطني 1444

وبعد الرد على تساؤلاتكم متى اليوم الوطني 1444، نوضح لكم أن الاحتفال بهذا اليوم بدأ لأول مرة في السابع عشر من جمادي الاول عام 1351 وفقا للمرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبدالعزيز تحت رقم 2716، ويذكر أن هذا المرسوم هو الذي أمر بتغيير الإسم من مملكة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية، وقد تم اعتبار هذا اليوم أجازة رسمية منذ عام 2005 طبقاً للقرار الملكي الصادر عن الملك عبدالله ابن عبدالعزيز آل سعود، ويترقب المواطنون والمقيمون في المملكة حلول اليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين للأحتفال بهذا اليوم، وايضا الاستفادة من العروض والخصومات والتخفيضات التي تقيمها الجهات في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي، واقترب موعد الأحتفالات باليوم الوطني 1444، فلم يتبقي سوي 11 يوم فقط.