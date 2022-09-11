نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار تأشيره خروج وعوده من خلال منصه مقيم الإلكترونية ومعرفه المتطلبات والخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار تأشيره خروج وعوده من اهم الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها حديثا. والتي تم الإعلان عنها أيضا في خلال هذه الأيام لجميع المستفيدين. لذلك أعلنت منصه مقيم الإلكترونية عن الخدمه عبر صفحتها الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. كما تم الإعلان أيضا عن العديد والكثير من الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها عبر المواقع والمنصات الرسمية. ومن اهم هذه الخدمات خدمه تجديد رخصه نشاط تجاري عبر منصه بلدي الإلكترونية بالخطوات وتعرفه علي المتطلبات. كما تم الإعلان أيضا عن خدمه الاستفسار عن صلاحيه التأشيرات الكترونيا بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه ومعرفه اهم المتطلبات التي تم الإعلان عنها. بالاضافه إلي ذلك سوف نقوم بشرح وتوضيح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه وتنفيذها من الموقع الرسمي للمنصة بالخطوات الصحيحة.

إصدار تأشيره خروج وعوده

أعلنت منصه مقيم الرقميه عن العديد من الخدمات التي يتم الحصول عليها عبر موقعها الرسمي والتي من ضمنها خدمه إصدار تأشيره خروج وعوده. والتي تمكن جميع المستفيدين منها من اصدار التأشيرة الخاصة بالخروج والعودة لديهم بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه. كما أعلنت المنصة أيضا عن رسوم الخدمه وهي 200 ريال تدفع عند الإصدار.

شروط اصدار تأشيرة خروج و عودة

كما تم الإعلان عن اهم شروط الخدمه والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية :

أن لا يكون الكفيل والعامل أو أفراد أسرته مسجلين كمتوفي أو هارب أو لديه مخالفه استقدام.

تسديد رسوم التأشيرة والمخالفات المروريه علي العامل إن وجدت.

التأكد من انه لا يوجد مخالفه لتأشيرة تم إصدارها سابقا ولم تستخدم.

تواجد الفرد داخل المملكة السعودية.

صلاحيه جواز سفر العامل 90 يوم أو اكثر.

وجود بصمه للفرد المستفيد في النظام العام.

خطوات إصدار تأشيره خروج وعوده

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عن طريقه وكيفيه طلب الخدمه عبر موقعها الرسمي. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال الخطوات الأتية :