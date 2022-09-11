“هي لنا دار” إطلاق هوية اليوم الوطني 92.. موعد العطلة الرسمية

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عمر شويل - جدة أعلن المسؤول عن مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (تركى آل الشيخ) امس يوم السبت من شهر سبتمبر الجارس لسنة 2022 عن هوية اليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية( اليوم الوطني 92) الذي يوافق يوم 23 من شهر ديسمبر من كل عام، وهذة الهوية جاءت لتتوافق مع مشاريع رؤية المملكة لعام 2030 ميلاديا حيث تكونت من شعارين مدمجين سويا احدهما لفظي والآخر فني، ويستلهم الشعارين من مجموع طموح أبناء المملكة العربية السعودية و انتماء ابنائها ووحدتهم.

هوية اليوم الوطني 92

يأخذ شعار هوية اليوم الوطني 92 اللفظي من عبارة (هي نار لنا دار) وهي جملة مستوحاة من دلالات عند المواطنيين السعوديين و شعورهم بوصف المملكة بالدار فى كثير من أغانيهم و أناشيدهم و قصائدهم الشعبية والتي تعد جزء من حضارتهم و تراثهم.

موعد أجازة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، عن أن يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري لسنة 2022 هو اليوم الوطني للمملكة، وعادة ما يكون هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل المواطنين في القطاعات، وأحيانا يكون قبل يوم أو بعد يوم من التاريخ إن كان مقرر رسميا أنه يوم عطلة رسمة، وبالتالي إجازة اليوم الوطني الرسمية يوم الأربعاء الموافق يوم 21 سبتمبر الجاري و تستمر حتى يوم الأحد الموافق 25 من شهر سبتمبر لأن العطلة الرسمية يومين الجمعة والسبت، وبذلك تستغرق الإجازة هذا العام 4 أيام.

تفاصيل العروض الخاصة بالاحتفالات لليوم الوطني للمملكة

يستقبل السعوديين هوية اليوم الوطني 92 للمملكة السعودية، ومن المقرر ان يكونت يوم السبت في تاريخ 23 سبتمبر من هذا العام، احتفالا بإعلان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بتوحيد البلاد تحت راية (لا إله إلا الله محمد رسول الله) توثيقا للحظات التي وحدت فيها المملكة العربية السعودية، كما أعلن رئيس مجلس الهيئة العامة للترفيه (تركي آل الشيخ) ، عن انطلاق هوية اليوم الوطني السعودي الـ 92، تحت هاشتاج (هي- لنا- دار)،عبر موقع الاجتماعي (تويتر).