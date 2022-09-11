نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم حساب المواطن صوتك مسموع للتقديم الشكاوي والاعتراض علي مبلغ إيداع الدفعة 58 لشهر سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن على المواطن الاستعلام عن رقم حساب المواطن عن الدفعة 58 عبر رقم الهوية الوطنية أو عن طريق رقم حساب المواطن، حيث من ساعات قليلة سيتم نزول الدعم المخصص لشهر سبتمبر الدفعة 58 ، وسيتم الصرف من قبل المواطنين المستفيدين الخاصة بحساباتهم البنكية حيث تستمر عملية الإيداع للمستحق الخاصة بالمواطنين حتى نهاية اليوم الاحد 11 ،يضم الدعم المواطنين المستفيدين المكتملة طلباتهم، وهناك العديد من المستفيدين ظهر لهم حالة صرف مستحقاتهم الخاصة بهذه الدفعة 58.

رقم حساب المواطن

رقم حساب المواطن صوتك مسموع قامت منصة حساب المواطن لوسائل التواصل الإجتماعي والإستعلام عن المبلغ المستحق من الدخل،ويمكن التواصل من قبل المستفيدين مع خدمات البرنامج من خلال القنوات التالية:-

البوابة الإلكترونية على رابط حساب المواطن ويكون على مدار الساعة.

رقم الحساب المواطن من خلال المركز على الرقم التالي” 19912 “ويكون التواصل من الأحد إلى الخميس في التوقيت الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 8:00 مساءا.

نجد أن خدمة المستفيدين@Citizen_care وتبدأ من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 10:00 مساء.

حاسبة حساب المواطن

يمكن المواطن المستفيد عبر برنامج حساب المواطن يمكنه حساب الدعم الشهري الخاص به، وذلك باستخدام حاسبة حساب المواطن أي اللآله الحاسبة التقديرية وذلك باتباع الخطوات التالية:-

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج دعم حساب المواطن.

ثم يقوم باختيار ايقونة الآلة الحاسبة التقديرية.

وبعدها يتم النقر على اختيار حاسبه حساب المواطن ثم يظهر لك سؤالين هما.

هل أنت مسجل في البرنامج هل انت رب اسرة أو مستقل.

ثم يتم اختيار الجواب الموافق مع حالة المواطن.

إذا كان المواطن رب أسرة فإنه يطلب منه إدخال بعض البيانات عن عدد التابعين أقل وأكثر من 18 سنه ويقوم بتوضيح عن دخله داخل المتابعين.

أما إذا كان المواطن المستفيد مستقلا فعليه إدخال مجموع الدخل الخاص بي فقط.

يتم التأكد من تطابق نفس البيانات الخاصة بالداخل بحيث يكون الدخل عند التسجيل هو نفس رقم الدخل عند الحساب

ثم يتم التأكيد من أهلية التابعين.

وفي النهاية يتم النقر على أيقونة حساب.

من المعروف أن حساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطن السعودي من خلال تقديم دعم مادي للأسر ذات الدخل المتوسط والدخل المنخفض أي الأسر ذات الدخل المحدود في المملكة العربية السعودية، وأيضا من أجل تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب توسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية من أجل ضمان حياة أفضل للمواطن السعودي.

اعتراض حساب المواطن

نشر البرنامج نتائج الأهلية للدفعة 58 لشهر سبتمبر 2022، يشير هذا إلى أنه يمكن التحقق من الأهلية عن طريق الدخول إلى البوابة الإلكترونية لموقع حساب المواطن، كما يمكن للمتقدمين الذين تم رفض طلباتهم في الدفعة السابقة 58 من حساب المواطن وغير مؤهلين للزيادة الأخيرة عليهم تقديم اعتراض، ويمكن لمن تم إيداع إليهم اليوم المبالغ المستحقة يمكنهم تقديم اعتراض أيضا.