نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابـط Madrasati school تسجيل دخول منصة مدرستي 1444 للطلاب وأولياء الامور برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت منصة مدرستي عن فتح باب تسجيل دخول منصة مدرستي 1444، وتوفر منصة مدرستي 1444 الادوات التي تسهل عملية التعلم والتي تساعد في تحقيق الاهداف التي تسعي لها الوزارة بالمناهج والمقررات، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة الرقمية 2030، كما تساعد المنصة في تواجد الكتب والمقررات الدراسية لكافة المراحل التعليمية، بالاضافة الي بنك المعرفة الذي يحتوي ما بين 100 الي 1000 سؤال بكافة المناهج الدراسية، ويتسائل العديد من الناس عن رابط التسجيل في منصة مدرستي 1444، وذلك للاستفادة من المنصة الكترونيا، حيث تقدم تلك المنصة العديد من الخدمات التي قد يستفيد منها عدد كبير من المواطنين، وتم اطلاق هذه المنصة منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد، للاستفادة منها في تلقي التعلم عن بعد، لذلك تعتبر منصة مدرستي احد اهم المنصات التي تم انشائها في الاونة الاخيرة؛ نظرا للاستفادة التي يمكننا الحصول عليها عليها من خلالها.

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1444

ويمكن التسجيل علي رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1444 عن طريق رابط التسجيل الجديد للطلاب الجدد، ويمكن ايضا التسجيل لأولياء الامور، ويتم التسجيل الي منصة مدرستي 1444 كالتالي:

اولا الذهاب الي الموقع الرسمي الخاص بمنصة مدرستي.

ثم اختيار قائمة العودة الي المدرسة.

ومنها تحديد تسجيل طالب جديد.

ومن ثم ادخال رقم الهوية الوطنية او رقم الاقامة، ورقم الهاتف.

وبعد ذلك التأكد من صحة البيانات التي تم ادخالها.

وفي الاخير اختيار تأكيد الحساب.

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1444 لأولياء الامور

يستطيع أولياء الامور ايضا التسجيل في منصة مرستي 1444 باستخدام بيانات نظام نور، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول الي الموقع الرسمي لمنصة المدرسة.

ثم الضغط علي دخول منصة مدرستي لولي الامر بحساب نور.

وبعد ذلك كتابة بيانات نظام نور وهي الاسم وكلمة المرور.

وفي اخر خطوة تظهر الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي.

وتقوم منصة مدرستي العديد من الخدمات للطلاب وكذلك لأولياء لأمور، فمن أهم هذه الخدمات:

خدمة تسجيل الحضور بالحصص الافتراضية. تحميل المقررات الدراسية. الدخول للحصص الافتراضية. خدمة التفاعل مع المعلمين. حل الوجبات المدرسية. اضافة الانشطة التعليمية. خدمة حل الاختبارت المدرسية. اضافة اختبارات لتقويم الطلاب.

جدير بالذكر ان منصة مدرستي تقدم العديد من الخدمات التي يستفيد منها عدد كبير من الطلاب واولياء الامور واعضاء هيئة التدريس، وتم اطلاق هذه المنصة منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد للاستفادة منها في تلقي التعلم عن بعد، ولذلك تعتبر منصة مدرستي احد اهم المنصات التي تم انشائها في الاونة الاخيرة نظرا للاستفادة الكبيرة التي يمكننا الحصول عليها عليها من خلالها.

توفر منصة مدرستي 1444 الادوات التي تسهل عملية التعلم والتي تساعد في تحقيق الاهداف التي تسعي لها الوزارة بالمناهج والمقررات، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة الرقمية 2030، كما تساعد المنصة في تواجد الكتب والمقررات الدراسية لكافة المراحل التعليمية، وهناك العديد من الخدمات الاخري التي توفرها النصة التي قدمناها لكم في الفقرات السابقة.

اعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن استمرار منصة مدرسي الالكترونية حتي بعد ان يعود الطلاب الي الدراسة حضوريا في المدارس، ولا يوجد اي نية في اغلاق المنصة الان ولا حتي علي المدي البعيد، وذلك لما تقدمه المنصة من افادة للطلاب والمعلمين، ويمكنكم الان الدخول الي موقع منصة مدرستي وتسجيل الدخول عن طريق اتباع الخطوات المذكورة اعلاه.