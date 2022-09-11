نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اعرف اني مسجل في التأمينات وطريقة التسجيل إلكترونيًا عبر gosi.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر التأمينات الاجتماعية أحد أبرز وأشهر المؤسسات الاجتماعية داخل السعودية، والتي تهدف إلى تقديم كافة سبل الدعم للشخص العاطل عن العمل لسبب عجزه أو خروجه على المعاش، وبناء على ذلك يتم طرح سؤال كيف اعرف اني مسجل في التأمينات داخل محركات البحث، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه داخل هذا المقال.

كيف اعرف اني مسجل في التأمينات

تتم عملية الاستعلام إلكترونيًا عن التسجيل داخل خدمة التأمينات الاجتماعية عن طريق اتباع تلك الخطوات الآتية:

يقوم المتقدم في البداية بالدخول مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات، وذلك يتم عن طريق موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وبعدها يقوم المتقدم باختيار الصفحة الخاصة بالخدمات الإلكترونية، ومنها يقوم بالضغط على أيقونة التأمين أون لاين.

ثم تأتي خطوة إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم.

وبعد ذلك سيظهر أمامه كود التحقق، فيقوم بإدخاله بالصورة الصحيحة.

ومن بعدها يقوم بالذهاب على أيقونة التحقق، وسيظهر أمامه كافة البيانات التي يريد الاستعلام عنها مباشرة.

طريقة التسجيل في التأمينات الاجتماعية

تتم عملية التسجيل إلكترونيًا داخل التأمينات الاجتماعية بالصورة التالية:

تتمثل أولى الخطوات بقيام المتقدم بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاصة بالمؤسسة الاجتماعية.

ومن بعدها يقوم المتقدم بالذهاب إلى أيقونة التسجيل، ومنها يقوم باختيار جنسيته.

ثم تأتي خطوة تسجيل رقم البطاقة الشخصية، أو رقم إقامته في حال إن كان غير سعودي.

وبعدها يقوم بإدخال بريده الإلكتروني ورقم هاتفه الذي قام بالتسجيل عن طريقه داخل منصة أبشر.

ومن بعد ذلك يقوم بإدخال كلمة المرور الخاصة به، ومن يتم تأكيدها.

وهنا تأتي خطوة التأشير على أيقونة التحقق من البيانات المدخلة.

ثم يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة الموافقة على إقرار الأمان.

ومن بعدها يقوم بالذهاب إلى أيقونة أكمل، ومن بعد ذلك سيتم تفعيل الطلب والتسجيل داخل التأمينات الاجتماعية بالصورة الصحية، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية عبر هاتف المتقدم.

وفي الختام نكون قد أوضحنا لكم بصورة مفصلة إجابة سؤال كيف اعرف اني مسجل في التأمينات الاجتماعية، وطريقة التسجيل الصحيحة داخل هذه التأمينات، وذلك بهدف الاستفادة من كافة المميزات التي تعطيها الخدمات الاجتماعية التي توفرها الحكومة السعودية لكافة المسجلين داخل تلك التأمينات.