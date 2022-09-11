نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفرق بين الأهلية والاستحقاق في برنامج حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفرق بين الأهلية والاستحقاق في برنامج حساب المواطن من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها من قبل فئة كبيرة من المواطنين، وذلك بعد وجود بعض التعديلات الجديدة الخاصة بخدمة حساب المواطن، ومن أهمها، إعطاء الدعم المادي للفئة الأكثر احتياجًا، وبالتالي سنجد أن هناك فئات مؤهلة لكنها غير مستحقه لهذا الدعم.

الفرق بين الأهلية والاستحقاق في برنامج حساب المواطن

إليكم الفارق ما بين الأهلية والاستحقاق في برنامج حساب المواطن، على حسب ما تم ذكره من جانب المسئولين على هذا البرنامج بالصورة الآتية:

إن الأهلية الخاصة بحساب المواطن تعد الشروط التي يجب أن تتواجد في كل متقدم للاستفادة من برنامج حساب المواطن، بحيث يكون هذا الشخص مؤهل للحصول على الدعم، نظرًا لتوافر مجموعة من الشروط به.

فمن أهم تلك الشروط، بأن يكون سعودي الجنسية وليس لديه أي جنسية أخرى، وذلك بالإضافة إلى أن يكون مقيمًا بصورة دائمة داخل أراضي المملكة، مع عدم وجود أي سجلات عقارية أو تجارية باسمه.

بينما نجد أن الاستحقاق يعتبر هو قيمة الدعم الذي سيتحصل عليها الشخص المتقدم لبرنامج حساب المواطن، فقيمة الدعم تختلف من متقدم للآخر، نظرًا لاختلاف معايير كل شخص.

ومن أبرز المعايير التي تجعل قيمة الدعم المادي مختلفًا، هي عدد أفراد الأسرة المستحقة، وذلك بالإضافة إلى أعمارهم، ومجموع الراتب الشهري الخاص بالأسرة من أبرز المعايير التي تجعل مقدار الدعم مختلفًا بصورة لافتة للنظر.

ما معنى أن أكون مؤهلًا والاستحقاق الخاص بي في البرنامج صفر

يعتبر هذا السؤال، هو الأكثر شيوعًا ما بين فئة كبيرة من المستفيدين من تلك الخدمة، وإليكم إجابته المثالية بالصورة الآتية:

من الممكن أن يكون المتقدم تتوافر به كافة الشروط بالفعل، وبالتالي كون مؤهلًا لبرنامج حساب المواطن، لكن لا شروط الاستحقاق لا تنطبق عليه.

فعدم الاستحقاق يعني منه أنه المتقدم قد تجاوز حد معين من الدعم، وذلك ما يتم حسابه من خلال الحاسبة الإلكترونية الخاصة ببرنامج حساب المواطن، فيجب ألا يتجاوز المؤهل هذا الحد حتى يستحق حصوله على الدعم المقدم من البرنامج.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم بصورة مفصلة الفرق بين الأهلية والاستحقاق في برنامج حساب المواطن، حيث لاحظنا أن هناك إمكانية بأن المتقدم يكون مؤهل للاستفادة من برنامج الحساب المواطن، لكن شروط الاستحقاق لا تتوافر به، وبالتالي سيكون معدل الاستحقاق الخاص به صفر.