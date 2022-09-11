نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 وظائف السعودية عبر منصة أبشر في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية مؤخراً عن شروط تقديم وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444، حيث تم الإعلان عن مجموعة وظائف شاغرة للنساء بالأحوال المدنية، ويمكن التقدم عليها إلكترونياً ولكن وفقاً لعدة شروط ينبغى توافرها في المتقدمين لهذه الوظائف، ويبحث الكثيرين من السيدات بالمملكة على وظائف شاغرة للتقديم فيها، لذا أطلقت الوزارة إمكانية التقديم عبر منصة أبشر الإلكترونية.
تقديم وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444
يتاح للسيدات بالمملكة العربية السعودية تقديم وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 إلكترونياً، وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة للحكومة، حيث أوضحت وزارة الداخلية الخطوات الصحيحة، من أجل التقديم على الوظائف الشاغرة وفقاً للآتي:
- الدخول على الموقع الالكتروني منصة أبشر للتقديم للوظائف.
- الدخول إلى قسم التوظيف على الموقع.
- فتح قسم الوظائف الشاغرة من خلال الإعلانات المتاحة.
- البحث عن “وظائف الأحوال المدنية”.
- من الضروري تحديد إجراءات الحالة.
- الموافقة على الضوابط والشروط الخاصة بالتقديم والتي تتمثل في العمر والدرجة العلمية وغيرها من الشروط المختلفة.
- تعبئة المعلومات الشخصية اللازمة بعناية.
- الضغط على زر “الموافقة”.
- الضغط على تأكيد صحة المعلومات المدخلة.
- حدد الرغبات بالترتيب.
- الدخول إلى صفحة “wishes” لإدخال المعلومات الشخصية حول المؤهل العلمي والشهادات والدورات الحاصل عليها.
- الضغط على زر تأكيد.
- طباعة رقم الطلب بعد الانتهاء.
شروط التقديم على وظائف الأحوال المدنية 1444
وضعت وزارة الداخلية بعض الضوابط وشروط تقديم وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444، حيث جاءت طبقاً للآتي:
- يجب على السيدة المتقدمة للوظيفة أن تكون سعودية الجنسية.
- ضروة أن تكون حسنة السمعة والسلوك.
- أن لا يكون محكوم عليها في أحد الجرائم أو الجنايات المخلة للشرف والأمانة.
- تمتلك هوية وطنية سارية أثناء التقديم.
- اشتراط أن تكون لائقة صحياً.
- لابد لها من اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات القبول في الوظيفة.
- أن تكون متناسقة في الطول والوزن.
ووضحت الوزارة للمتقدمين عن بعض الأوراق والمستندات الواجب توافرها للتقديم على وظائف الأحوال المدنية، حيث تتمثل في الآتي:
- وجود العنوان الوطني.
- احضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
- توافر السيرة الذاتية.
- ضرورة اختيار المنطقة الواجب العمل بها.
- ارسال صورة من المؤهل العلمي.
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