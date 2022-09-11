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عمر شويل - جدة أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية عن تقديم الدعم لجميع الطلاب والطالبات، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة السعودية على تقديم جميع الخدمات إلى المواطنين الغير قادرين. فهي واحدة من أهم المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية والتي توفر مجموعة من الخدمات الرائعة للطلاب والطالبات المحتاجين، وبمختلف المراحل التعليمية وخصوصًا في المدارس العامة، حيث تقوم مؤسسة تكافل بتوفير الدعم المعنوي والمادي لمساعدة الطلاب والطالبات ودعمهم للاستمرار في تحصيلهم الدراسي.

متي أخر موعد لنزول تكافل للطلاب وما هي شروط الحصول على الدعم 1444؟

حيث تم تسجيلها بشكل رسمي في وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، و تحظى هذه المؤسسة بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين، حيث تقوم بتوفير مجموعة مميزة من البرامج التنموية تساعد الطلاب مثل برنامج الدعم المالي المبشر، وبرنامج كسوتي

ما هو موعد نزول تكافل الطلاب بالسعودية؟



أجابت المؤسسة عن تساؤل موعد نزول تكافل للطلاب، بأنه من المتوقع ايداعه خلال هذا الأسبوع، ولكن لم يتم الاعلان عن موعد نهائي للصرف حتي الأن، وأوضحت المؤسسة أنه يمكن للمستفيدين متابعة الاخبار المتعلقة بموعد نزول الدعم، عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة.

الرابط الرسمي لمؤسسة تكافل لعام 1444 هـ ٠

يتم دعم مؤسسة تكافل بشكل رئيسي من خادم الحرمين الشريفين، حيث تقدم العديد من برامج الدعم لمساعدة الطلاب والطالبات على الاستمرار في الدراسة والتحصيل العلمي في مختلف المراحل الدراسية، والتغلب على كافة المعوقات النفسية والاقتصادية التي تواجههم، ويتم التسجيل في البوابة أو التعرف على الخدمات التي توفرها المؤسسة للطلاب والطالبات من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة مباشرة “ أضغط من هنا ”

ما هي مبالغ الدعم التي يحصل عليها الطلاب من مؤسسة تكافل

ينتظر العديد من الطلاب المستحقين للدعم نزول مبلغ دعم تكافل 1444 حتى يتمكنوا من الاستفادة منه ومن البنود التي يشملها الدعم مثل الحقيبة المدرسية والكسوة وكذلك الوجبة، وتختلف المبالغ التي يحصل عليها الطلاب بحسب المرحلة الدراسية المقيدين بها، فيحصل بعض الطلاب على 500 ريال سعودي بينما يحصل البعض الآخر على 800 ريال.

التواصل مع البرنامج عن طريق الرقم الخاص بالمؤسسة

يمكن للمواطنين التواصل مع البرنامج بدء من يوم الأحد حتى الخميس، ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء،وذلك من خلال الاتصال على 09220033951

شروط الحصول على الدعم من مؤسسة تكافل