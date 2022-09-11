نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم حساب المواطن للشكاوى والاستفسارات ومحادثة خدمة العملاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم رقم حساب المواطن للشكاوى والاستفسارات. فمع بدء نزول حساب المواطن في حسابات المستفيدين المصرفية تتكاثر تساؤلات بعض المنضمين إلى البرنامج. حيث يواجه بعد المستفيدين بعض المشكلات في الحصول على دفعاتهم المالية المقررة من الدعم. من بينها تأخر نزول الدعم أو نزول الدفعة المالية ناقصة، الأمر الذي يدفعهم إلى الرغبة في تقديم اعتراض على حساب المواطن. أو التواصل مع خدمة العملاء من خلال رقم اتصال حساب المواطن.

رقم حساب المواطن للشكاوى

نشر البرنامج من خلال صفحته الرسمية على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي وعبر البوابة الإلكترونية أيضاً. رقم حساب المواطن المجاني الذي يمكن من خلاله التواصل مع البرنامج. والاستفسار من موظفي خدمة العملاء عما يدور في ذهن المستفيد من تساؤلات تخص البرنامج ومبالغ الدعم وغيرها. حيث تم تخصيص الرقم 19912 للتواصل دون الحاجة لدفع رسوم للحصول على هذه الخدمة.

صوتك مسموع حساب المواطن

خصص البرنامج خدمة صوتك مسموع كوسيلة أخرى للتواصل مع البرنامج. وتم تفعيل هذه الخدمة لتقديم الدعم الفني اللازم للمستفيدين من حساب المواطن. حيث تعمل الخدمة على مدار أربع وعشرين ساعة دون توقف. الأمر الذي ييسر من عملية التواصل وتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة ويمكن الدخول إلى الخدمة باستخدام رابط حساب المواطن صوتك مسموع. للاستفسار عما يريد أو تقديم شكوى متعلقة بالدعم.

طريقة التواصل مع حساب المواطن

لم يتوقف الأمر عند خدمة صوتك مسموع أو عند توفير رقم هاتف للاتصال. وإنما امتد ليشمل وسائل أخرى للتواصل مع البرنامج لتوفير أكبر قدر ممكن من المساعدة للمستفيدين. حيث يتم الرد على كافة استفسارات المستفيدين الحاليين والمرتقبين والراغبين في عمل تسجيل جديد حساب المواطن كذلك. عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الذي يتلقى مئات التساؤلات يومياً. وقد تم تحديد أوقات عمل خدمة المستفيدين بالبدء يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 10 مساءً، عدا أيام الجمعة والسبت حيث تبدأ ساعات العمل من الواحدة مساءً وتنتهي في العاشرة مساءً.

إذا كانت لديك أية أسئلة عن برنامج حساب المواطن يمكنك أيضاً العثور على إجابات وافية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.