نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة 2022 وخطوات الاستعلام عن الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسائل الكثيرين حول موعد نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة، وقد تم الاعلان في 30 اغسطس الماضي عن صدور نتائج الاهلية للدفعة 58، وقد حدد حساب المواطن خطوات الاستعلام عن نتائج الاهلية للمستفيدين من خلال الموقع الالكتروني لحساب المواطن، للتسهيل على المواطنين والمستحقين للميزات البرنامج سهولة الاستعلام الكترونياً للحفاظ على السلامة المجتمعية واتباع الاجراءات الاحترازية.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة الجديدة

حددت وزارة الموارد البشرية موعد نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة، وعبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لحساب المواطن، تم اعلان بعض الخطوات البسيطة للاستعلام عن الدفعة الجديدة من الحساب وعن نتائج الأهلية للمستفيدين وذلك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول علي الموقع الالكترني حساب المواطن .

. ثم الضغط للاستعلام عن حساب المواطن

ادخال رقم الهوية الوطنية.

ثم اضافة الرمز المرئي.

الضغط علي أيقونة الاستمرار للاستعلام عن الخدمة لتظهر جميع المعلومات الخاصة بالدعم ونتائج الاهلية.

وفي حالة الاهلية، ستظهر للمستفيد مجموعة من البيانات وهي تاريخ دراسة الأهلية بالحساب، وكل بيانات التابعين للعائل وعددهم وكافة حالات الأهلية السابقة للمستفيد، وفي حالة عدم الأهلية، ستظهر كلمة غير مؤهل والبيانات التالية تاريخ دراسة الأهلية بالحساب والاسباب المتعلقة برفض الاهلية لصرف الاستحقاق.

موعد نزول الدفعة الجديدة من حساب المواطن

موعد نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة من اهم المواضيع واكثرهم تداولا في المملكة العربية السعودية ومحركات البحث، وفي 10 اغسطس الماضي اودع حساب المواطن الدفعة 57 من الدعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 57 وهي دفعة اغسطس 2022 ، نحو 10.9 مليون مستفيد، بقيمة 3.6 مليار ريال، كما بلغ اجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ اطلاقه في ديسمبر 2017 أكثر من 27 مليار ريال، منها 1.133 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، حيث ناشد حساب المواطن علي تويتر ضرورة تحديث بيانات المستفيدين في حساب المواطن برقم الهوية 1444 حتي لا يتوقف الدعم قبل موعد ايداع حساب المواطن، ويمكن للمسجلين في البرنامج معرفة معرفة مقدار الدعم التقريبي من خلال استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية عبر الموقع الالكتروني للبرنامج.

وأعلن الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن علي موقع التدوينات المصغر تويتر، أنه لم يبقي سوى اربع ايام علي نزول الدفعة الجديدة 58، فمن المقرر ايداع راتب حساب المواطن الجديد في يوم الاحد 11 سبتمبر 2022، وللحصول علي القيمة التقديرية للدعم المستحق يمكن الدخول علي رابط حساب المواطن على الرابط المذكور بالأعلى.