نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز عروض اليوم الوطني السعودي 1444 وتخفيضات هائلة على الجوالات والأثاث المنزلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني السعودي، ينتظر العديد من المواطنين في السعودية اليوم الوطني الذي يمكنهم من خلاله الحصول على العديد من السلع بأسعار مخفضة للغاية، لذلك تحرص كافة المعارض والشركات الكبرى وكذلك الهايبر ماركت منح المواطنين خصومات خيالية احتفال بهذا اليوم الوطني، لذلك يكون هناك إقبال شديد على كافة المعارض الخاصة ببيع الأجهزة الكهربائية وكذلك محلات العطور والجوالات، لشراء كل ما يرغبون فيه بأقل الأسعار، لذلك تحرص السعودية على توفير كافة السلع في ذلك اليوم حتى يتمكن كافة المواطنين من شراء كافة احتياجهم وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

عروض اليوم الوطني السعودي 1444

يمكنك الحصول على العديد من العروض في اليوم الوطني والتي تكون كالآتي:

يأتي هذا اليوم كل عام في 23 سبتمبر وهو اليوم الوطني للسعوديين.

خصم على تركيب الأسنان ومعالجتها يصل إلى 35%.

تنظيف الأسنان بسعر 92 ريال والكشف مجاني.

عروض فندق بيوت مكيت بسعر 162 ريال لليلة الواحدة.

كما يوجد عروض على العباءات تبدأ بأسعار من 92 ريال وتصل إلى 392 ريال سعودي.

يوجد عروض على الأثاث المكتبي من شركة العمري يبدأ من 600 ريال ويصل إلى 1200 ريال سعودي.

عروض نوري هايبر ماركت لمدة يومين حليب المراعي 12 في 1 لتر بسعر 54.95 ريال سعودي.

صدور دجاج دوكس 2 كيلو بسعر 55.50 ريال سعودي.

عروض اليوم الوطني على الجوالات

يمكنك الحصول على العديد من العروض في اليوم الوطني السعودي 1444 بأقل الأسعار على عدة منتجات منها الجوالات والأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية والملابس الأثاث وكافة المنتجات اللازمة لكل منزل، والتي تكون كالآتي:

عروض على هواتف الآيفون 13 برو ماكس بخصومات تصل إلى 20% على الهواتف ذات سعه تخزينية 128 جيجابايت.

خصومات على الهواتف ذات السعه التخزينية 256 جيجا بايت تصل إلى 20 %.

كما يوجد خصومات على الهواتف ذات السعه التخزينية 512 جيجا بايت تصل إلى 20 %.

يصل سعر ريبال سمارت بسعر 92 ريال.

كما تحرص شركة ريبال سبيس على جعل سعر موحد على بعض من منتجاتها بسعر 192 ريال سعودي.

في الختام فقد تعرفنا على عروض اليوم الوطني السعودي التي تشمل العديد من المنتجات السعودية، كما تعرفنا على أسعار الهواتف لكل عشاق الآيفون الذين يرغبون في شراء هاتف ذات إمكانيات حديثة.