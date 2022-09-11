نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلان قائمة أسعار البنزين في السعودية شهر سبتمبر 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة انتشرت الفترة الأخيرة الأحاديث حول قائمة أسعار البنزين في السعودية شهر سبتمبر 2022 ، حيث يترقب الشعب السعودى التعرف على اسعار البنوين فى هذا الوقت لشهر سبتمبر 2022، وذلك لأنه الوقت المحدد للإعلان عن سعر البنزين كما هو مقرر كل شهر، وتقوم شركة ارامكو للبترول السعودية بالاعلان عن هذه الاسعار بتاريخ 10 سبتمبر من كل شهر، حيث تعد الأسعار الاختلاف بها غير ملحوظ عن أسعار الشهر الماضي.
قائمة أسعار البنزين في السعودية شهر سبتمبر 2022
كشفت مصادر رسمية بشركة أرامكو أن اسعار البنزين لشهر سبتمبر والتى من المقرر تطبيقها على مدار هذا الشهر وفقا لضوابط اسعار البنزين بالسعودية، وهناك انتظار كبير من المواطنين السعوديين لمعرفة قائمة اسعار البنزين فى السعودية شهر سبتمبر 2022، وهناك ترقب مستمر للوضع الاقتصادى على المستوى المحلى والعالمى، ونظراً لتخبط اسعار النفط على مستوى العالم لذلك يتوقع الكثيرون تغيير كبير فى اسعار البنزين بالسعودية.
أسعار البنزين في السعودية لشهر اغسطس 2022
وتأتى أسعار البنزين فى السعودية شهر اغسطس 2022 المعتمدة رسميا من المملكة العربية السعودية والتى تطبقر فى جميع انحاء المدن السعودية وهى كالتالى :
- سعر بنزين 91 بقيمة 2.18 ريال لكل لتر.
- وجاء سعر بنزين 95 بقيمة 2.33 لكل لتر.
- والكيروسين جاء بسعر 0.81 ريال لكل لتر.
- بينما سعر الديزل جاء بقيمة 0.63 ريال لكل لتر.
وتقوم شركة أرامكو بالاعلان عن أسعار البنزين مساء اليوم العاشر من سبتمبر ويتم تطبيقها فى جميع أنحاء المملكة العربية السعودية صبيحة يوم الحادى عشر من سبتمبر، حيث أن أسعار البنزين قابلة للتغيير المستمر، ولا يوجد تصريح رسمى حتى الان باسعار البنزين لشهر سبتمبر الحالى سواء انخفضت أم زادت، وتعتبر شركة أرامكو من أكثر الشركات خبرة لأكثر من 89 عاما فى مجال تصنيع وتوزيع الوقود، حيث تدير شركة أرامكو 337.33 مليار من احتياطى النفط فى المملكة العربية السعودية، ووصل عدد موظفين الشركة إلى نحو 60.000 الف موظف فى مختلف المجالات داخل الشركة للحصول على منتج جيد وعالى الجودة للمستهلكين.
وبناءاً على الزيادات الشهرية بقائمة أسعار البنزين في السعودية شهر سبتمبر 2022 فتكون كالتالي:
- جاء سعر بنزين 91 اليوم في السعودية بقيمة 2.18 ريال لكل لتر.
- وقد جاء سعر بنزين 95 اليوم في المملكة بقيمة 2.33 ريال سعودي لكل لتر.
- كما نجد أن الكيروسين قد بلغ سعره على نحو 0.81 ريال سعودي لكل لتر.
- فيما نجد أن سعر الديزل اليوم في السعودية قد 0.63 ريال سعودي لكل لتر.
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