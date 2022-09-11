نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن الدفعة 58 من الدعم والحاسبة التقديرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن الدفعة 58 من الدعم، يبدأ برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية صرف الدعم الخاص بدفعة هذا الشهر وهو سبتمبر الحالي لعام 2022 م، وهذه الدفعة كان ترتيبها ال58 لإيداع مبالغ الدعم في الحسابات البنكية المستحقين، وهذا في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، جاء هذا بعد أن تم تأجيل موعد الصرف المحدد من قبل الحكومة في المملكة وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن نظرًا لأن هذا اليوم جاء عطلة رسمية وحسب قانون البرنامج فإنه يتم تأخير أو تقديم الدعم ليوم واحد في حال كان يوم صرف الدعم الأساسي هو عطلة رسمية، كما حدث في هذه الدفعة، ويمكن الآن للمستفيدين الاستعلام عن قيمة الدفعة باستخدام رقم الهوية الوطنية، بالإضافة إلى انه يستطيع المتقدم تقديم طلب تظلم في حال تم وضعة في قائمة عدم المستحقين.

كيفية الاستعلام عن الدفعة 58 من الدعم:

للاستفسار عن إيداع مبلغ الدعم للدفعة 58 من برنامج دعم حساب المواطن، في حسابات المواطنين البنكية، يمكن أن يتم ذلك باستخدام رقم الهوية الوطنية، وعن طريق تنفيذ عدد من الخطوات وهي:

في البداية يجب تسجيل الدخول عبر رابط منصة حساب المواطن الرسمية.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول عبر استخدام “اسم المستخدم / كلمة المرور”.

كما يجب إدخال رقم التحقق المرئي.

أيضا يشترط تحديد الاستفسار عن مبالغ الدفعة.

كذلك يجب التسجيل عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية.

في النهاية انقر على زر “استعلام”.

الحاسبة التقديرية لدعم حساب المواطن:

لكي تتمكن من معرفة قيمة المبلغ المستحق والذي يتم دعمه في حسابك، وذلك بعد أن تم عمل التحديث الجديد الذي يخص صرف الزيادات الشهرية والتي وضلت ل70% وذلك بأمر ملكي، يجب عليك تسجيل عدد أفراد الأسرة كاملة الذين من التابعين تحت أو فوق سن الثمانية عشر عامًا، فيجب عمل الخطوات التالية للتمكن من ذلك، والتي جاءت كالتالي: