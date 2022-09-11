نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفخم عطور العربية للعود للرجال بالأسعار وأحدث عروض اليوم الوطني 92 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفخم عطور العربية للعود للرجال نقدمها لكم في هذا المقال، العطور الشرقية للرجال جذابة ومناسبة لطبيعة الرجل الشرقي، ومن أهم العلامات التجارية التي لها عشاق كثيرون حول العالم هي العربية للعود، والتي تضخم أفخم أنواع العطور الرجالية والنسائية ذات الطابع الشرقي، اختيار العطر الرجالي يتم على أساس المناسبة التي صُمم من أجله العطر، سواء كلاسيكي أو للنادي أو للعمل أو للمناسبات، وأيضاً بما يتماشى مع شخصية صاحب العطر، لذلك عليك أن تجرب الكثير لتصل إلى العطر الذي يترك في نفسك أثراً يجعلك في حالة مزاجية جيدة.

أفخم عطور العربية للعود للرجال

عطر ماجستيك سبيشيال عود

عطر فاخر سواء بتصميم الشكل والعطاء الخارجي أو تركيبة العطر نفسها التي تتألف من زهور البرجموت والزهور البرية مع لمسة خفيفة من الزهور النادرة ورائحة البخور الأبيض مع خلاصة دهن العود الأصلي، مما يجعلها تترك أثراً مميزاً، وهو عطر رسمي ويصلح كهدية أنيقة.

سعر العطر 920 ريال سعودي، وفي عروض اليوم الوطني سعره 192 ريال.

عطر ارابيان كود

مزيج من الروائح المائية المنعشة مع عطر زهرة الوادي، تترك رائحة ناعمة ذات انطباع منعش، يرتكز العطر على قاعدة من المسك، السعر الرسمي للعطر 275 ريال سعودي وسعره في عروض اليوم الوطني 92 ريال.

عطر أصايل الشرق عود

عطر فاخر يحتوي على الخوخ والزعفران والورد والعنبر، مع لمسات من خشب الصندل، لتترك انطباعاً فريداً عن شخصيتك، سعر العطر 460 ريال وبعد خصم اليوم الوطني 192 ريال.

أصيل

من أكثر أنواع العطور طلباً لدى العربية للعود، يتكون من مزيج من العطور الحمصية مثل الليمون والقرفة والزعفران مع لمسات من دهن العود الأصيل، لتعطيك جاذبية وحضوراً متميزاً، وهو من العطور الثابتة جداً.

إليجانت أسود

عطر خفيف وأنيق مناسب لأوقات الغير رسمية والخروجات الخفيفة، مثالي للرياضين، وهو مكون من خشب الصندل والمسك الفواح مع لمسات من العنبر والبرجموت.

عروض اليوم الوطني 92 من العربية للعود

كما عودتنا العربية للعود في شهر سبتمبر من كل عام، تخفيضات كبيرة جداً على كل أنواع العطور الرجالية والنسائية حتى يساوي السعر عدد سنوات توحيد المملكة، فهذا العام هو اليوم الوطني 92، لذا فإن العربية للعود طرحت سعراً موحداً على معظم أنواع العطور لتكون سعر زجاجة العطر 92 ريالاً سعودياً، مع وجود أنواع أخرى من العطور بأسعار 292 و 392 و 492 و 592 ريالاً، وهذا العرض ساري حتى نفاذ الكمية ويمكن الحصول عليه من خلال الطلب أون لاين من الموقع الرسمي للعربية للعود أو من خلال الفروع.