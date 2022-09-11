نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1444 وما هي أهداف البرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية إمكانية استعلام حساب المواطن برقم الهوية، وذلك من أجل تحقق المستفيد من الأهلية، وكذلك إمكانية تقديم الاعتراض على نتيجة الأهلية عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن، وذلك بعدما أعلنت الوزارة عن نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة 58 من البرنامج، وعن موعد صرف الدفعة سبتمبر 2022 الحالي، لذلك نستعرض طريقة استعلام حساب المواطن برقم الهوية، من أجل التحقق من نتيجة الأهلية وبالتبعية عما إذا كان سيتم صرف حساب المواطن في الموعد أم لا.

خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية

ويمكن الاستعلام عن أهلية حساب المواطن برقم الهوية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن من خلال الرابط الرسمي

الضغط على خانة الاستعلام عن حساب المواطن

إدخال رقم الهوية الخاص بك

قم بإضافة الرمز المرئي أمامك على الشاشة

الضغط على أيقونة الاستمرار للاستعلام عن الخدمة لتظهر جميع المعلومات الخاصة بالدعم ونتائج الأهلية

في حالة الأهلية ستظهر للمستفيد البيانات الخاصة به وهي تاريخ دراسة الأهلية بالحساب وجميع البيانات اللازمة

حساب المواطن في المملكة العربية السعودية

حساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي وقد تم إطلاقه في شهر ديسمبر 2017، ويعمل على تخفيف الأعباء عن المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر صاحبة الدخل المنخفض والمتوسط في المملكة العربية السعودية، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وكذلك لضمان حياة أفضل للمواطنين.

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ويعمل البرنامج في كل مرحلة على تقديم مراسلات للمواطنين المقدمين لكي يستطيع التيقن من صحة حساباتهم المصرفية وربطها مع الطلبات الصادرة لهم بهدف حصولهم على الإعانة، كما تم إطلاق البرنامج في مارس 2019، تطبيق للهواتف والأجهزة الذكية ليسهل اطلاع المواطنين على كافة بياناتهم وتعديلها ومشاهدة تفاصيل الطلب والتحقق من الأهلية أو الاعتراض، وعرض تفاصيل الدفعات المالية، وفي يوليو 2022 استلم برنامج حساب المواطن دعمًا مالي إضافي مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، وبلغت قيمة الدعم الموجه للبرنامج ثمانية مليار ريال.