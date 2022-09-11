نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444 وما هي أهداف النظام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عن شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444، وهي تهدف في ذلك إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المواطنين السعوديين، والأسر ذات الدخل المتدني التي تفتقر إلى الدعم اللازم من أجل تغطية أساسيات الحياة المختلفة، لذلك تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الجمهور لتلبية طلباتهم وإجابة أسئلتهم المختلفة، وسنلقي الضوء في هذا المقال بشأن شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد، من أحب التأكد من توافرها عند التقديم من أجل الحصول على الدعم اللازم.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1444

وقد اشترطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عدة شروط من أجل الحصول على الضمان الاجتماعي المطور وهي كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والأصل غير حاصل على الجنسية عن طريق التجنس

يجب أن يكون المستفيد مقيم بشكل كامل داخل أراضي المملكة العربية السعودية

يجب ألا يمتلك المتقدم أي أصول عقارية أو أراضي أو حسابات في البنك باسمه

يشترك المتقدم في الضمان الاجتماعي الجديد باسم أسرة واحدة فقط، ولا يجوز له التقدم بأكثر من أسرة

يجب أن يكون المتقدم مؤهلا من ناحية الشروط الصحية والاجتماعية المطلوبة

نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

وقد بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية في تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، بموافقة كريمة من مجلس الوزراء في أواخر العام الماضي 2021، حيث أطل سعد بن حماد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية على فضائية الإخبارية السعودية، متناولا فوائد وإيجابيات النظام الجديد على المجتمع السعودي.

تابع أيضا

وقد أكد في حديثه أن النظام الاجتماعي المطور يهدف إلى شمول فئات في الدعم لم تكن مشمولة من قبل في النظام الاجتماعي القديم، لكنها ستكون مشمولة في النظام الجديد سواء من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية، أو توفير الدعم والحماية الاجتماعية لهم، كما أن النظام يهتم بحقوق الأبناء من حيث حصولهم على نصيبهم من التعليم، وكذلك من حيث حقوقهم الصحية التي توفرها لهم المملكة العربية السعودية أيدها الله، كما أنه يؤكد على إرساء مبدأ التمكين، وأهمية أن يكون الفرد اليوم قادرا على ممارسة العمل والكسب بنفسه.