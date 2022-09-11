نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام حساب المواطن رقم الهوية والتحقق من الأهلية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستحقي الدعم خدمة استعلام حساب المواطن برقم الهوية، وهي خدمة تساعد الأفراد على التحقق من حالة الأهلية، ومعرفة الرد على طلب التسجيل في حساب المواطن، حيث يخضع الطلب لمرحلة التقييم والدراسة، التي تبحث خلالها الجهة المختصة حول مدة صحة البيانات، وتطابقاها مع المستندات الرسمية المرفقة، وترجع أسباب ذلك إلى الوصول للمستحقين فق، وتوجيه الدعم الحكومي لهم، أملًا في رفع المستوى المعيشي، والحالة الاجتماعية لهم.

بعد توقف دام لعامين متكاملين عاود حساب المواطن يفتح أبواب التسجيل أمام المواطنين من جديد؛ وذلك بقرار من الحاكم، الذي أصدر عدة قرارات جديدة تستهدف الفئات التي تعاني الاحتياج وسوء الأوضاع، وكان من أبرز تلك القرارات إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن، وتخصيص الدعم الإضافي التي بلغ قدره 8 مليار ريال، يستمر صرفه خلال العام الحالي.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

تكمن خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية عبر رابط البوابة الإلكترونية، كما يلي:

الانتقال إلى البوابة الإلكترونية حساب المواطن. لضغط على تسجيل الدخول ثم كتابة اسم المستخدم ورقم المرور. العمل على إعادة إدخال الرمز المائي. النقر على تسجيل الدخول. الانتقال إلى تبويب دراسة الأهلية. النقر على خِيار حالة الأهلية عندها ستظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالأهلية والدفعات المالية. يمكنك الاستعلام عن أهلية التابعين أيضًا.

حساب المواطن الجديد

صدر أمر ملكي خلال يوليو الماضي يقر إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن الجديد برقم الهوية؛ وذلك تنفيذًا لأوامر خادم الحرمين، وبدء استقبال طلبات غير المستفيدين من قبل من دعم حساب المواطن، ليضم أكبر عدد ممكن من الأسر السعودية بالحماية الاجتماعية، وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي لهم، ليس هذا فحسب، بل تقرر صرف الدعم الإضافي التي بلغ 8 مليار ريال، يحصل عليه المستفيدين خلال العام الحالي، كما تقرر صرف دعم إضافي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وكذلك صغار مربي الماشية.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية

ترجع أهمية تحديث حساب المواطن في ضمان الاستمرارية في صرف الدعم الشهري، وهذا يرجع لكون أحد شروط الأهلية والاستحقاق هو تسجيل بيانات صحيحة، تتطابق مع قاعدة البيانات لدى الجهات المعنية؛ لذلك فعند وجود بيانات خاطئة تتحول حالة المستفيد إلى عدم الأهلية، ويصبح غير مستحَق للدعم الشهري، لذلك دعا البرنامج المستفيدين إلى ضرورة تحديث البيانات، وذلك عبر دخول حساب المواطن البوابة الإلكترونية، ولكن لا ينطبق هذا الشرط على كافة المستفيدين؛ لأن التحديث واجب في حالة تغيير البيانات فقط، وإنما المستفيد الذي لا يغير في بياناته لا يلزم التحديث.

تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر

تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية. الدخول عن طريق النفاذ الوطني. كتابة بيانات المستخدم في حساب أبشر. الضغط على تسجيل الدخول، ثم كتابة رمز التأكيد. الحصول على رمز التأكيد من إشعار على رقم الجوال المسجل في أبشر. الانتقال إلى صفحة البيانات. التحديث والتعديل على البيانات القديمة، كرقم الجوال أو بيانات العنوان مثلًا. إرفاق المستندات التي تثبت صحة المعلومات الجديدة وحذف القديمة بواسطة أيقونة إدارة المرفقات.

شروط حساب المواطن

حدد البرنامج شروط حساب المواطن برقم الهوية التي يتحدد بواسطتها حالة الأهلية، نذكر منها:

يشترط أن يكون المستفيد سعودي الأصل والجنسية.

يجب أن يكون المستفيد مقيم بشكل دائم في الأراضي السعودية؛ بحيث لا يزيد عن ثلاثة أشهر إقامة خارج المملكة خلال السنة السابقة على التقديم في البرنامَج.

يشترط ألا يكون المواطن سجين أو موجود في أحد دور الإيواء الحكومية.

يستثني من المتقدمين ابن وابنة المواطنة، والزوج والزوجة الأجانب، وحاملي بطاقات التنقل.

الحرص عند إدخال البيانات الشخصية؛ لأن في حالة عدم تطابق البيانات يتم استبعاد المتقدم.

موقف الزوجة من حساب المواطن

أعلن حساب المواطن عبر حسابه على تويتر؛ أنه بمجرد زواج المرأة وتغيير الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية تسقط الأهلية في حساب الأب وتصبح “تابع غير مؤهل”، وعلى هذا فلم يتم احتسابها ضمن دعم حساب المواطن، ولابد من إضافتها كتابع في حساب الزوج، وذلك عن طريق تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية، واختيار تبويب إضافة تابع، ثم كتابة بيانات الزوجة.

هل يتم النظر إلى القروض عند احتساب دعم حساب المواطن برقم الهوية

يتساءل بعض المواطنين المستفيدين من حساب المواطن عن ما إذا كان يتم النظر في الالتزامات المالية أو القروض على بعض المستفيدين عند احتساب الدعم، ولكن برنامج حساب المواطن أجاب بالنفي؛ حيث أنه لا يتم النظر إلى كل ذلك، ولكن في نفس الوقت أكد على ضرورة تسجيل الراتب الشهري كاملًا بما فيه من التقاعد والتأمينات، كما يجب الإشارة إلى العلاوات والبدلات عند كتابة الدخل الشهري للمواطن المستفيد من الدعم عند التسجيل في حساب المواطن.