نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث وشروط الاستفادة من المنح 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في العام الماضي أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاية أكاديمية العلوم المقدسة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 م وهو برنامج تطوير حقوقي في المملكة يسعى إلى زيادة كفاءة الخدمات البشرية السعودية لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة وعلوم مختلفة لتوفير نظام وطني يعمل هناك يتكون البرنامج من أربعة محاور الشريط الرائد والشريط الواعد، وخيط التوريد وخيط البحث والتطوير وكلها تعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ويستند البرنامج على ثلاث ركائز تحتاج:

توعية وإعداد المنح الدراسية للطلاب من خلال تأهيلهم لدورة علمية وعملية في الجامعات الأجنبية.

أيضا تطوير الفرص التعليمية من خلال دراسة احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، بناء على آخر التطورات في أرقى المؤسسات التعليمية.

وأخيرا مراقبة ودعم الطلاب من خلال التطوير المستمر للعمل المعروض عليهم لمساعدتهم على زيادة مشاركتهم في سوق العمل من خلال معاهد البحوث الوطنية والدولية الدولية.

كيفية التسجيل في برنامج خادم الحرمين الشريفين الابتعاث للقطاعين العام والخاص

في الوقت نفسه بالنسبة للموظفين السعوديين في القطاعين العام والخاص الراغبين في التسجيل في برنامج الابتعاث الخارجي وكذلك للطلاب في برنامج مسار يمكنهم اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة Sapphire.

بعد ذلك عليك النقر فوق مرحلة الدخول التي ترغب في الانضمام إليها.

في هذه الخطوة يجب عليك تعبئة بيانات النموذج الإلكتروني الموضحة أمامك على الشاشة بدقة.

اكتب أيضًا رقم الطلب وكلمة المرور المرسلة إليك عبر بريدك الإلكتروني.

أخيرًا قم بإرسال الطلب ومتابعته عبر بوابة الطالب عبر المنصة.

شروط المنح الخارجية 2022-2023

بالإضافة إلى ما سبق وبعد إعلان برنامج الابتعاث عن فتح باب التقديم لموظفي القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية حدد البرنامج بعض المتطلبات العامة وفقًا لمسار يجب اتباعه من قبل الراغبين في التقديم الترتيب التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية بالأصل.

يجب أن يتمتع الموظف المتقدم لبرنامج المنح بسمعة طيبة ومعنويات جيدة بالإضافة إلى ذلك وفقًا لشروط مسار يجب أن يكون لدى المتقدم قبو في إحدى المؤسسات التعليمية التي اختارها مسار.

شريطة أن يوافق مقدم الطلب على السياسات ومعايير التمايز الموضحة في البرنامج لتجنب الازدحام في وزارة التربية والتعليم

يشترط أيضًا أن يتوافق المسار الدراسي لطالب المنحة مع المسار المشار إليه.

يلزم أيضًا أن تكتمل الدراسة بانتظام وأن تكون الإقامة في بلد المنحة بشرط أن يكون التخصص المراد دراسته من التخصصات المحددة لسنة التقديم على منحة خارجية حسب المسار.

البرنامج الذي تم قبول المنحة الدراسية فيه مطلوب أيضًا لتطبيق المعايير المحددة لكل مسار في النهاية لا يمكن لمن يقومون بمهمة جارية ومستمرة الحصول على منح دراسية بل يمكنهم فقط التقديم.

في الختام حدد برنامج المنح الدراسية في المملكة العربية السعودية أنه يمكن لموظفي القطاعين العام والخاص التقديم دون التقيد بسن معين لمقدم الطلب مع العلم أن التسجيل متاح حاليًا حتى يوم السبت 31 ديسمبر 2022 م الموافق 7 جمادى الثانية 1444 سنة دوميني هـ.