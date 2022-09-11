نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم حساب المواطن صوتك مسموع لاستقبال طلبات الشكاوي والاعتراض علي الدفعة 58 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الان الكثير من المواطنين السعوديين على كل ما يخص حساب المواطن ومن أهم ما يبحثون عنه رقم حساب المواطن الموحد صوتك مسموع، ويحاول الملايين من المواطنين السعوديين معرفة رقم حساب المواطن، ولذلك أعلن برنامج حساب المواطن أنه تم تدوين رقم الحساب عبر الموقع الإلكتروني، وذلك لكي يحصل المواطنين على إجابة استفساراتهم، وسوف نوضح لكم باستفاضة في هذا المقال رقم حساب المواطن. رقم حساب المواطن يمكنك التواصل مع خدمة الدعم للتأكد من رقم حساب المواطن صوتك مسموع الخاص بك كالآتي: أكد برنامج حساب المواطن أن رقم خدمة العملاء هو 19912.

حيث أن مواعيد التواصل مع خدمة العملاء من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 10:00 مساءاً. كيفية التسجيل عبر برنامج حساب المواطن لمتابعة التسجيل عبر برنامج حساب المواطن يجب اتباع كافة الخطوات التالية: افتح برنامج حساب المواطن.

اضغط على كلمة “تسجيل دخول جديد”.

• دون الاسم ورقم الهاتف وكلمة المرور.

• دون كلمة المرور المؤقتة.

• يجب التأكد من كافة المعلومات الشخصية التي يتم تدوينها عبر الموقع الإلكتروني.

• دون كلمة مرور جديدة.

• قم برفع كافة الأوراق المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني. خطوات الاطلاع على نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن يجب تنفيذ الخطوات المطلوبة للاطلاع على نتيجة الأهلية وهي كالآتي: • اضغط على برنامج حساب المواطن.

• سجل دخول جديد.

• اضغط على قائمة دراسة الأهلية.

• ثم اختر كلمة “دراسة الأهلية”.

• سوف يعرض لك الموقع الإلكتروني نتيجة الأهلية. طريقة تعديل رقم الجوال في برنامج حساب المواطن هناك طريقة بسيطة لتعديل رقم الجوال في برنامج حساب المواطن وهي كالآتي: • يجب التوجه إلى برنامج حساب المواطن.

• سجل بياناتك كمستخدم جديد.

• اضغط على كلمة “بيانات المستفيد”.

• ثم اضغط على كلمة “تغيير رقم الجوال”.

• اضغط على كلمة “تأكيد التغيير”. شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن حدد برنامج حساب المواطن بعض الشروط المطلوبة للتسجيل في برنامج حساب المواطن وهو كالآتي: أن يكون المتقدم من أصل سعودي.

يعيش بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

لا يقيم في مراكز الإيواء.

أن يكون مرتب المتقدم أقل من مرتب الذي حدده برنامج حساب المواطن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رقم حساب المواطن صوتك مسموع لاستقبال طلبات الشكاوي والاعتراض علي الدفعة 58 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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