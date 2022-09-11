نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم في وظائف وزارة الدفاع للخدمات الصحية ١٤٤٤ في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة في الخدمات الطبيقة داخل القوات المسلحة، والتي تكون للجنسين من الرجال والنساء، وذلك للعمل في معظم المؤسسات التابعة للوزارة بمختلف المدن داخل المملكة، وذلك وفقًا لبعض الضوابط والشروط التي أعلنت عنها الوزارة، لتتمثل هذه الوظائف في أكثر من أكثر 3569 وظيفة بمختلف التخصصات المنوط بها.

شروط تقديم الخدمات الصحيه من وزاره الدفاع

هناك بعض الشروط الهامة التي يجب اتباعها من اجل القبول في هذه الوظائف وهي كالاتي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والأصل والأصل. أن يكون مقيمًا دائمًا داخل المملكة. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. أن يكون حاصلاً على المؤهل المناسب للتخصص المطلوب. أن يتناسب الارتفاع مع وزن الرياضي. اللياقة البدنيه. اجتياز المقابلات الشخصية.

ماهي التخصصات المطلوبه من وظائف وزاره الدفاع

وفرت وزارة الدفاع بعض التخصصات الهامة داخل مؤسساتها والتي تكون للجنسين “الرجال والنساء” وفقًا للضوابط التي فرضتها الوزارة والخدمات الطبية التابعة لها، وهي كالاتي:-

جميع التخصصات الطبية. جميع تخصصات التمريض. الخدمات الصحية بكافة اختصاصاتها. الصحة العامة. إدارة المستشفى. التثقيف الصحي. الطيارون صيانة الطائرات.

الموعد النهائي للتسجيل الوظيفي

أكدت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، عن بدء التسجيل عبر بوابة القبول الموحد للخدمات الطبية للقوات المسلحة اعتباراً من يوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 حتى 30 سبتمبر 2022 الموافق يوم الجمعة، حيث تأتي كل تلك الوظائف تحت إشراف تام من قبل الوزارة، ويمكن التقديم فيها وفقًا للخطوات التالية:-

الدخول إلى بوابة القبول الموحد للخدمات الطبية للقوات المسلحة. اختر “إنشاء سيرتك الذاتية”. املأ استمارة التسجيل ببياناتك. إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول لتأكيد التسجيل. يجب على مقدم الطلب إنشاء نموذج السيرة الذاتية. أدخل معلومات مقدم الطلب وتأكد من صحتها. انقر على أيقونة “عرض جميع الوظائف”. حدد خيار “تفاصيل الوظيفة”. سيتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالوظيفة والمؤهلات والمهام المطلوبة. التأكد من كافة البيانات والمعلومات التي تم إدخالها في الخانات المخصصة لذلك. انقر على أيقونة “قدم الآن”. إجراءات تسجيل البيانات اللاحقة. انقر فوق “إرسال الطلب”. وفي النهاية تصل اليك رسالة نصية بنجاح عملية التسجيل في هذه الوظاف. ويتم تحديد موعد من اجل القيام بعمل الاختبارات اللازمة. وتصل اليك بعض الرسائل النصية التي تفيد بكافة المعلومات الخاصة بالتقديم إلى هذه الوظائف.

الخدمات الصحية بالقوات المسلحة

تعتبر إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة الملكية السعودية من أهم الإدارات التي تشرف على عملية التخطيط والمراقبة لجميع الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية والطبية في المملكة العربية السعودية، ويسعد جميع المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بتقديم الرعاية الطبية والإسعافات الأولية في حالة المرض، وخاصة للعسكريين وعائلاتهم لتزويدهم بالدورات والمهارات الطبية اللازمة للحصول على المؤهلات الطبية، ليس فقط في الجيش، ولكن على أعلى مستوى وبأعلى جودة واتقان.