نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 58 ca.gov.sa ورابط حاسبة حساب المواطن التقديرية في المقال التالي
عمر شويل - جدة مع إيداع الدفعة 58 من حساب المواطن، طرح حساب المواطن خدمة حاسبة حساب المواطن التقديرية الإلكترونية، وهذا من أجل التحقق من القيمة المستحقة للأشخاص المستفيدين من حساب المواطن، وقد تم الإعلان فعلاً عن إيداع مبالغ برنامج الدعم الحكومي الدفعة الجديدة وتم تنشيط الحاسبة خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.
إيداع حساب المواطن
أعلن حساب المواطن على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن حاسبة حساب المواطن التقديرية سوف تنطلق في نفس اليوم الذي سوف يتم فيه الإعلان عن إيداع مبلغ الاستحقاق، حيث سيتم إيداع حساب المواطن الدفعة 58 لشهر سبتمبر اليوم الأحد الموافق 11 سبتمبر.
وسوف يتم تفعيلها في نفس اللحظة حتى يتمكن كل مواطن سعودي من معرفة مقدار الدعم الحكومي المقدم له من خلال برنامج حساب المواطن حيث أصبحت قيمة الاستحقاق تحسب من خلال معرفة عدد أفراد الأسرة ومقدار دخل كل فرد والفئة العمرية لهم وحالتهم الاجتماعية متزوجين أم لا.
كيف تقوم الحاسبة التقديرية لحساب المواطن بإصدار المبلغ المستحق لكل أسرة ؟
- المبلغ المستحق لعائل الأسرة هو 720 ريال سعودي.
- والتابع الذي يتجاوز عمره سن 18 سنة فإنه يأخذ 360 ريال.
- أما التابع الذي يكون عمره تحت سن 18 سنة فإنه يأخذ 216 ريال.
رابط حاسبة حساب المواطن التقديرية
- يمكن للمواطن الدخول إلى حاسبة حساب المواطن .
- ثم تظهر له صفحة الدخول الرئيسية يختار أيقونة الحاسبة التقديرية ويضغط عليها.
- بعد ذلك يكتب الدخل الشهري كاملاً والمقصود به دخل الأسرة كاملاً، في حال كان الشخص متزوج وأبنائه كبار ويعملون يجمع دخلهم جميعاً ويسجله أما إذا كان الشخص عازب ومستقل يكتب دخله الشخصي فقط.
- ثم يقوم بتحديد إذا كان فرد أو رب أسرة، ثم يتابع الإجابة عن الأسئلة المطروحة من حيث الأهلية والتسجيل.
- بعد الإجابة عن كافة الأسئلة وإدخال كافة البيانات يضغط على أيقونة احسب.
- تقوم الحاسبة التقديرية بعدها بحساب المبلغ المستحق والذي سوف يتم تحويله إلى الحساب البنكي للمواطن.
- يجدر المعرفة أن الحاسبة التقديرية لا تخطئ لذلك في حال وجد خطأ واختلف المبلغ المحسوب عن المبلغ المستلم في الحساب البنكي يجب القيام بعمل شكوى.
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