نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم الهوية.. آلية الاستعلام الإلكتروني عن دعم حساب مواطن الدورة 58 لشهر سبتمبر 2022 وخطوات اعتراض عدم الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من بين الأمور المبحوث عنها بشكل مستمر خلال هذا الوقت الراهن هو حساب المواطن استعلام برقم الهوية حيث أن الكثير من المواطنين ممن تندرج أسماءهم ضمن قوائم مستفيدي حساب مواطن لديهم الكثير من الاستفسارات حول الدعم المالي، سواء قيمته المستحقة الشهرية، و موعد الصرف، أو الشروط الخاصة باستحقاقه، وهذا ما يهتم بمعرفته كافة المستفيدين، وفيما يلي نوضح المزيد حول طريقة الاستعلام عبر منصة حساب مواطن الرسمية، والتي تم تدشينها على الإنترنت لخدمة المستحقين.

حساب المواطن استعلام برقم الهوية

الخطوات الهامة التي لا بد وأن يتبعها المواطن كي يستعلم عن مختلف تفاصيل الدعم، من الممكن أن تتم بشكل إلكتروني عبر المنصة حساب مواطن، والتي تعد المنصة الممثلة لبرنامج حساب المواطن الداعم لكل المواطنين من الفئات الأكثر حاجة للدعم المالي، ومن خلال المنصة من الممكن أن يستعلم المواطن عن قيمته المالية المستحقة على نحوٍ بسيط نذكره كما يلي:

الاستعلام الإلكتروني عن دعم حساب مواطن

يرجى اتباع ما يلي من الخطوات القادمة، والتي تيسر من الاستعلام الصحيح عن قيمة الدعم، وكل تفاصيله وهي التي تتمثل في الآتي:

الخطوة الأولى تبدأ بالولوج لمنصة حساب المواطن.

بعد التوجه للمنصة يتم إجراء الخطوة الخاصة بتسجيل الدخول.

يقوم المستخدم بإدخال مختلف البيانات الخاصة به.

تحري الدقة حال تسجيل البيانات، وأهمها الاسم، ورقم الهوية.

يتم إدخال الرمز الخاص بالتحقق المرئي.

النقر على الأيقونة الخاصة بالاستعلام الفوري عن الدعم برقم الهوية.

تتضح كل بيانات الدعم المالي على الشاشة.

الحاسبة التقديرية لحساب المواطن

من الممكن استخدام الحاسبة التقديرية، والتي تعد من الخدمات الإلكترونية الرقمية الهامة في تلك المنصة، ومن بين الخطوات الهامة لاستخدامها ما يلي:

بعد تسجيل دخولك إلى موقع البرنامج باسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم التوجه للحاسبة التقديرية، والتي تتواجد بمنصة حساب مواطن.

النقر على الحاسبة التقديرية.

تظهر مختلف التفاصيل التي تتعلق بالدعم المالي، والمعلومات التي تخص قيمته، ميعاد صرفه الرسمي.

خطوات للاعتراض على عدم الأهلية