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عمر شويل - جدة مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1444 وشروط التقديم، حددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية موعدًا لتسجيل 1444 الكلية التقنية للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالكلية التقنية 1444 في مختلف التخصصات للبنين والبنات، كما أعلنا عن بدء القبول والتسجيل الإلكتروني لحاملي الدبلومات والمدارس الثانوية وشهادات الكلية أو المؤهلات المعادلة لها، يمكنك أيضًا التقدم بطلب للحصول على دبلوم في معهد البحوث الصناعية، كلية الهندسة المعمارية والبناء في المتوسط​، الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 1444، سيتم مناقشة آخر موعد للتسجيل في الكلية التقنية 1444 بالتفصيل في جميع الكليات حسب الجدول الزمني الذي أعلنه المدير العام للمتدرب في المؤسسة.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني عن بدء التسجيل والقبول في الكلية التقنية في المواعيد التالية: يتم تقديم نموذج الطلب من موقع بوابة القبول الخاص بي ومع ذلك، سيتم تقديم الطلبات للمتقدمين من الذكور والإناث في منطقة الرياض فقط من خلال بوابة استقبال إلكترونية واحدة.

مواعيد التقديم في الكلية التقنية ١٤٤٤

أعلنت المؤسسة عن موعد تسجيل المعهد التكنولوجي 1444، ثلاث فترات تقديم جامعية، بكالوريوس، دبلوم جامعي، دبلوم كلية تقنية، هندسة معمارية وتشييد:

دورات البكالوريوس الإضافية: الدورات الليلية للبنين والبنات: مواعيد الافتتاح: يبدأ من يوم الأحد 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 إلى يوم الخميس 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022. إعلان موعد الاعتماد: الثلاثاء 27 يوليو 1443 إلى الخميس 29 يوليو 1443، هذا يتوافق مع 26 يوليو 2022 إلى 28 يوليو 2022. الموافقة النهائية: يجب دفع الرسوم في الفترة ما بين الأحد 31 يوليو 2022 و 18 أغسطس 2022، 2 محرم 1444 والخميس 20 محرم 1444.

دبلوم الكلية التقنية: بنين وبنات صباحاً: ساعات العمل: الأحد 25 ذو الحجة 1443 إلى الخميس 29 ذو الحجة 1443، 24 يوليو 2022 إلى 28 يوليو 2022. تاريخ الاتصال لمقدم الطلب المعتمد: الأحد 2 محرم 1444 إلى الثلاثاء 4 محرم 1444 هـ، 31 يوليو 2022 إلى 2 أغسطس 2022 الاستلام النهائي ودفع رسوم العضوية: الأحد 9 أغسطس 2022 محرم 1444-18 أغسطس 2022.

دبلومات وبرامج المؤسسات الصناعية، الهندسة المعمارية والبناء ثانوية: ليالي بنين وبنات: يفتح باب الدخول: من الأحد 25 ذو الحجة 1443 إلى الخميس 29 ذو الحجة 1443 هـ من 24 يوليو 2022 إلى 28 يوليو 2022. إجراءات الفرز: من الثلاثاء 2 أغسطس 1444 إلى الخميس 6 أغسطس 1444 من 2 أغسطس 2022 إلى 4 أغسطس 2022. الموافقة النهائية: من 9 محرم 1444 يوم الأحد إلى 20 محرم 1444 هـ يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2022 إلى 18 أغسطس 2022. شروط التقديم في الكلية التقنية أهم شروط الالتحاق بالكلية التكنولوجية عام 1444 للفترتين الصباحي والمسائي سوف نتناولها فيما يلي: شروط القبول لبرنامج البكالوريوس الصباحي: يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على كلية تكنولوجيا أو ما يعادلها. يجب أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية. يجب على المتقدمين عدم الاستمرار في المشاركة في نفس البرنامج الذي يتم تقديم الطلب فيه. يجب ألا تكون متخرجًا من نفس البرنامج التعليمي. لا يمكنك التقديم لبرنامج موازي في نفس الوقت. يُحظر التقديم على أولئك الذين يعملون أو لديهم تصريح عمل للدراسة بدوام كامل. شروط برنامج الليالي الجامعية: فشروط البرنامج الليلي هي نفسها كما كانت من قبل، باستثناء أنه ينطبق على كل من الموظفين وغير الموظفين.



رابط خطوات التقديم والتسجيل في الكلية التقنية 1444

يتطلب التقديم في إحدى الكليات التقنية بضع خطوات مهمة: