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عمر شويل - جدة هل يصرف حساب المواطن اليوم في الموعد المقرر من قبل للإعلان عن نزول دفعات راتب حساب المواطن المالية، حيث يتم صرف راتب شهر سبتمبر 2022 في الوقت الذي يقوم البرنامج بالإعلان عنه شهريا، ويبدا البحث كذلك عن رقم الاستعلام والشكاوى للبرنامج وخدمة صوتك مسموع، وتقوم الخدمة بالرد على الاستفسارات والإجابة على تساؤلات المواطنين كذلك.

تحديث بيانات حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن عدد من القرارات في شهر يوليو الماضي:

فتح باب التسجيل الإلكتروني من جديد.

صرف بدل غلاء معيشة بمضاعفة راتب حساب المواطن حتى نهاية 2022.

تحديث بيانات المستفيدين من البرنامج لضمان الاستحقاق.

[هل يصرف حساب المواطن اليوم] نزول حساب المواطن للضمان الأحد SSo.hrsd.gov.sa الدفعة 58

وجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بفتح باب التسجيل الإلكتروني من جديد في البرنامج الاجتماعي حساب المواطن بعد توقف منذ عام 2020، ويتم رفع الحد الأدنى لاستحقاق الفرد والاسرة وفق الشروط والمعايير المحددة للبرنامج بالمنظومة السابقة، على أن يقوم المسجلين من قبل بتحديث البيانات الخاصة بهم بشكل شهري لضمان الاستمرار في الاستحقاق للراتب والانتقال الإلكتروني المباشر إلى النظام الجديد.

صرف بدل غلاء المعيشة

قامت الوزارة برفع الحد الأدنى لاستحقاق الفرد والاسرة في المنظومة الجديدة للبرنامج في يوليو الماضي والذي يكون كالتالي:

السماح بإيداع 20 مليار ريال شهري في برنامج حساب المواطن لجميع المستفيدين منه.

يتم صرف 720 ريال للأسرة.

يكون استحقاق الفرد البالغ 216 ريال.

بينما يستحق الفرد التابع بعمر أكثر من 18 عام 360 ريال.

يكون استحقاق الفرد 1000 ريال.

وتكون الاسرة المكونة من فردين لهم 1275 ريال.

ومن ثلاثة أفراد يكون الاستحقاق 1570 ريال.

وتكون للأسرة المكونة من 5 أفراد 2140 ريال.

بينما يصرف للأسرة المكونة من 10 أفراد 3560 ريال.

أربعة حالات يتم فيها إيقاف راتب حساب المواطن __ فما الحل

أن يكون له عقد ايجار وهمي لأثبات الاستقلالية، أي يكون مؤجر من أحد الأقارب: ويكون عليه الانتظار للتحقق من الاستقلالية مع تقديم الوثائق المطلوبة.

إذا كان المؤجر لم يفصح عن العوائد العقارية، ويجب عليه أن يقوم بالإفصاح عن العوائد ثم يتقدم بالاعتراض على عدم الأهلية.

أن يكون رقم الحساب البنكي خطأ: يجب التأكد من الآيبان والتأكد من الحساب ويذهب للدفعات المالية ويختار تأكيد الحساب البنكي

إذا جاءت له رسالة مؤهل وليس لديه دفعات وهو يكون دخل التابعين تجاوز الحد المانع، ويكون عليه التأكد من قيمة الرواتب للتابعين.

كيفية حل مشكلة عدم الإفصاح عن الدخل

يتم الدخول على برنامج حساب المواطن عن طريق جوجل من جهاز لاب توب.

عن طريق جوجل من جهاز لاب توب. يتم الدخول على تفاصيل الطلب.

يقوم بالدخول على بيانات العقار.

كيفية حل مشكلة العقار تكون بذكر الدخل من العوائد العقارية بشكل صحيح.

يتم إضافة العقار باختيار “أضافة”.

يقوم بتسجيل رقم الصك ورقم المنطقة والمدينة.

يختار إجمالي نسبة التمليك والمساحة.

يتم اختيار إضافة ثم الحفظ.

يقوم بإضافة الدخل من “الإفصاح عن الدخل”.

يتم تسجيل إضافة دخل ونوع الدخل: غير ذلك”.

يقوم بتحديد مصدر الدخل “عقار”.

يتم إضافة قيمة الإيجار ثم الحفظ.

كيفية تسجيل اعتراض على الدخل

يقوم بتسجيل الخروج من برنامج حساب المواطن. يتم تقديم طلب من خيار صوتك مسموع. يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة وتسجيل سبب الاعتراض ورقم الجوال الذي يبدأ ب 966. يقوم باتباع كافة الخطوات المطلوبة ثم يتم الإرسال. يتم تأكيد الإرسال برسالة على الهاتف النقال.

هل يصرف حساب المواطن اليوم

موعد نزول حساب المواطن بالميلادي موعد نزول حساب المواطن بالهجري 11 سبتمبر 2020 – الأحد 15 صفر 1444 – الأحد

خطوات الاستعلام عن راتب حساب المواطن للضمان

يكون من حق مستفيدي الضمان الاجتماعي الاستفادة من برنامج حساب المواطن إذا كان الدخل الشهري أو الراتب الشهري لهم أقل أو عند الحد المانع للضمان، ويتم الاستعلام من خلال برنامج حساب المواطن أو المنصة الموحدة للمواطنين:

يتم الدخول على المنصة الموحدة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يقوم الفرد باتباع كافة خطوات التسجيل (رقم الهوية الوطنية – الرقم السري – رمز التحقق). يتم الدخول على الدفعات المالية. يتم التحقق من النزول أو تقديم الاعتراض. توفر الوزارة رقم خاص بمستفيدي حساب المواطن للاستعلام والشكاوى 19912.

[هل يصرف حساب المواطن اليوم] هو تريند الأحد في الموعد الذي أقرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لنزول حساب المواطن للضمان الأحد SSo.hrsd.gov.sa الدفعة 58 وذلك بعد أن أعلنت التأخر القليل للراتب في هذا الشهر لتزامنه مع يوم السبت والذي تقرر أن يكون عطل البنوك، على أن تأتي رسالة الصرف اليوم ويتم السماح بعدها بالحصول على الراتب للجميع من مصرف الراجحي، ويستمر الصرف متاح بالأرقام حتى 3 أيأم.

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