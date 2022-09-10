نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إيداع الدعم المخصص.. خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية ca.gov.sa لشهر صفر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة تفصلنا عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 58 لشهر صفر 1444 هجريًا وفقًا للتوقيت الزمني للبرنامج، حيث حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم العاشر من كل شهر ميلادي جديد ليتم فيه إيداع الدفعات للمستفيدين المكتملة طلباتهم ويستطيع كل فرد الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية ولكن قد يتأخر يومًا أو أكثر إن صادف عُطلة رسمية في البلاد، ولذلك أكدت أن غدًا الأحد 11 سبتمبر 2022 هو الموعد النهائي لحصول كل مستحق على الدعم عند توافر شروط حساب المواطن الجديد عليه عقب صدور نتائج الأهلية في مطلع الشهر الجاري.

برنامج حساب المواطن

تحرص الحكومة السعودية على توفير سبل الراحة والاستقرار المادي للمواطنين وخاصة في ظل الأزمات التي قد تمر بها البلاد نتيجة للركود الاقتصادي العالمي من ناحية والأحداث الساخنة على مسرح السياسة العالمي من ناحية أخرى، ولذلك بدأت في الاهتمام والعناية ببرامج الحماية الاجتماعية التي أنشأتها وعلى رأسهم حساب مواطن الذي انطلق في نهاية ديسمبر 2017.

الزيادة الجديدة على حساب المواطن

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإضفاء بعض من التعديلات الملكية الجديدة والتي تمثلت في إعادة فتح التسجيل لحاملي بطاقات التنقل أو حاملي الجنسية السعودية، بالإضافة تخصيص دعم مالي قيمته 8 مليارات ريال سعودي لمدة ستة أشهر بداية من يوليو الجاري وحتى ديسمبر من عام 2022م يتم صرفها شهريًا.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

أودع برنامج حساب المواطن منذ دقائق قليلة الدعم المخصص في حسابات المستفيدين الذين اكتملت طلباتهم وتطابقت معايير الاستحقاق عليهم:

أولًا قم بالنقر على رابط البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب مواطن. بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول. ثم التوجه إلى الواجهة الرئيسية للموقع والبدء في استخدام خدمات المنصة. انقر على مربع خدمة إلكترونية. ثم اختر من القائمة المنسدلة خدمات الوزارة. ثم توجه إلى خدمة استعلام عن قيمة دعم حساب المواطن. ابدأ في تعبئة البيانات اللازمة وكتابة المعلومات الخاصة بك في النموذج الإلكتروني.

ستبدأ حينئذ تفاصيل الدفعة الخاصة بك في الظهور على الشاشة.