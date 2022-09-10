نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في برنامج كوادر السلامة بالمعهد التقني للاختبارات الغير إتلافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامَج كوادر السلامة، فقد تم الإعلان من جانب المعهد التقني للاختبارات الغير إتلافية الخاص بالتعليم العالي للتدريب، عن بداية القبول والتسجيل في البرنامَج، ويعد هذا التسجيل هو التقديم للدفعة التدريبية رَقَم عشرين، وذلك في البرنامَج الخاص بكوادر السلامة والصحة المهنية المقام في المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام، ويعمل البرنامَج علي استهداف الأفراد (الباحثين عن عمل)، مع العلم أن البرنامَج له دعم كامل من جانب صندوق تنمية الموارد البشرية عبر بوابة (هدف) لجميع الأفراد الذين تنطبق شروط التسجيل عليهم، وعبر منصتنا المميزة سوف نوفر لكم رابط التسجيل في برنامَج كوادر السلامة.

برنامَج كوادر السلامة

اشتراطات عامة يجب أن تتوافر في المتقدمين في برنامَج كوادر السلامة، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

الجنسية السُّعُودية شرط أساسي لجميع المتقدمين.

ألا يقل عمر كل متقدم عن 18 عام ولا يزيد على 60 عام.

تواجد اسم المتقدم من بين المسجلين في البوابة الوطنية للعمل (بوابة طاقات).

ألا يكون المتقدم طالبًا أو أن يكون موظفًا بالقطاع العام أو في القطاع الخاص.

يشترط ألا يكون للمتقدم سجل تجاري أو أن يكون يتقاضى راتبًا تقاعديًّا.

ألا يكون قد سبق للمتقدم الاستفادة من برامج التدريب بأي من المستويات الخاصة بالممارس أو المحترف.

النجاح في المقابلة الشخصية التي تجري لكل متقدم.

مزايا التسجيل في البرنامَج

وفر البرنامَج عدد من المميزات التي يستفيد منها الفرد الذي تم قبوله في البرنامَج، ومن هذه المزايا ما يلي:

التسجيل في البرنامَج مجاني دون رسوم ومدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

التدريب يتم باللغة العربية مع توافر تقديم شرح بمصطلحات المهنة عن طريق اللغة الإنجليزية.

الحصول علي شهادة مُعتمدة من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تخص (السلامة والصحة المهنية) بعد أن يتم النجاح في التقييم وكافة الاختبارات التي تحددها الوزارة.

الحصول علي تدريب عالي الجودة عن طريق متخصصين ذو خبرة بمجال السلامة والصحة المهنية.

رابط التقديم في برنامَج كوادر السلامة

التقديم يتم إلكترونيا من البريد الإلكتروني الشخصي لكل متقدم، علي أن يتم إرسال طلب التقديم في كوادر السلامة عبر عنوان البريد التالي ([email protected]) علي أن يتم إرسال كافة المرفقات بملف بصيغة pdf يضم صورة من الشهادة وإرفاق صورة من بطاقة الهُوِيَّة الوطنية مسجل عليها رَقَم الجوال.