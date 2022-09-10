نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الطيران اليوم الوطني السعودي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تنتظر يوم عطلة لتنال قسطًا من الراحة وَسْط الروتين اليومي والأعمال التي لا تنتهي، فإليك أقوى عروض الطيران اليوم الوطني السعودي 1444، حيث يتم الاحتفال به في اليوم الموافق 23 من شهر سبتمبر من كل عام، وكذلك تكون العطلة شاملة هذا اليوم وأكثر، لذا يمكنك الاستفادة من عروض الطيران لهذا العام والسفر إلى أي مكان توده بأسعار خيالية.

تخفيضات الطيران اليوم الوَطني السعودي 1444

أعلنت شركة الطيران السُّعُودية عن مشاركتها في عروض اليوم الوطني السعودي 1444 بتقديم مجموعة عروض لا مثيل لها، ومنها الآتي:

تقدم الشركة سعر التذاكر المحلية ب 99 ريالًا سعودي فقط لا غير، مع العلم أن هذا السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة لتذاكر سفر الدرجة السياحية.

تقدم شركة الطيران السُّعُودية إمكانية حجز رحلة إلى جُدَّة بخصم 30%.

كما وفرت أيضاً عروض خاصة على تذاكر الطيران للسفر الدَّوْليّ من الرياض وجدة وكذلك الدمام في مدّة 18 سبتمبر إلى 23 سبتمبر.

عروض الخطوط الجوية السُّعُودية بمناسبة اليوم الوطني

إليكم أفضل عروض الطيران لليوم الوطني السعودي:

رحلة جوية إلى اسنطبول من الرياض بسعر خيالي 1574 ريال سعودي.

تقدم الشركة رحلة إلى لندن انطلاقًا من الرياض بسعر 1845 ريال سعودي فقط.

يمكن أيضاَ قضاء عطلة رائعة في هولندا بسعر 1996 ريال سعودي للتذكرة في يوم 23\9، وتاريخ العودة في يوم 26\9\2022.

يوجد تخفيض على تَذْكِرَة الطيران من جُدَّة إلى دبي بسعر رائع 1041 ريال سعودي للتذكرة الواحدة.

بالإضافة إلى عروض الرِّحْلات الجوية إلى باكو من الرياض بسعر 1505 ريال سعودي للتذكرة.

عروض شركة أديل للطيران اليوم الوطني 92

تقدم شركة أديل للطيران أيضاً عروض حصرية على رحلاتها الجوية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 1444، ومنها نستعرض لكم التالي:

سعر تَذْكِرَة الطيران الدَّوْليّ من مطار الدمام إلى القاهرة بسعر 339 ريال سعودي فقط .

كما يوجد أيضاً عرض حصري على سعر الرحلة إلى دبي، حيث تكلفة التَّذْكِرَة الواحدة 399 ريال سعودي.

أما تَذْكِرَة الرحلة الجوية إلى الكويت فتأتي بسعر 249 ريال سعودي بحلول اليوم الوطني.

وهكذا نكون وضحنا لكم في هذا المقال أفضل عروض الطيران بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92.