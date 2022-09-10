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عمر شويل - جدة موعد مزاد البضائع المنوعة بجمرك الرياض ..أصدرت الهيئة العامة للزكاة وكذلك الضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية بيانًا توضح فيه موعد المزاد الخاص بالجمارك لبيع البضائع المتنوعة في جمارك الرياض بشكل خاص والميناء الجاف وذلك وفق معايير وضوابط وشروط الهيئة في المزاد والتي تحرص على تقديم المزاد بالشكل الجيد للجميع والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للزكاة والضريبة في المملكة العربية السعودية هي الجهة التي تتولي أمر جمع الزكاة وتوزيعها وكذلك تحصيل الضرائب بمختلف أنواعها من المواطنين والشركات والمؤسسات وكذلك كل ما يخص الجمارك من مهام ومتطلبات فتقوم بأعمال تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية من الأفراد الممارسين للأنشطة التجارية وأعمال الاستيراد والتصدير والهيئة تعتمد على الكوادر المدربة بقدر عالي جدا.

مزاد البضائع المنوعة بجمرك الرياض

ووفقًا للبيان الأخير الخاص بهيئة الزكاة فقد تحدد المزاد العلني الخاص ببيع البضائع.

المتنوعة والمختلفة الموجودة في الجمارك يوم الأربعاء الموفق 25 من صفر 1444.

ويوافق ميلاديًا تاريخ 21 سبتمبر في الساعة العاشرة صباحًا.

وبالنسبة للشروط والضوابط الخاصة بالدخول الخاص للمزاد والمشاركة فيه .

والشراء منه فقد اشترطت الهيئة الخاصة بالزكاة وكذلك الضريبة والجمارك .

عددًا من الشروط وكذلك الضوابط التي ينبغي للأفراد أن تتقيد بها وللسماح لهم.

بالاشتراك في هذا المزاد وهذه الشروط هي أن يلتزم الفرد بدفع مبلغ تأميني يقدر.

بـ 50 ألف ريال سعودي على شيك باسم هيئة الزكاة وكذلك أن يسدد كافة المزاد.

ورسومه والمبلغ المرسي عليه كاش وبشكل مباشر وأن يقوم بسداد العمولة الخاصة.

بالسعودي والتي قد تصل إلى 2.5 % بجانب قيمة البيع وكذلك أن يخرج البضائع.

المباعة بعد رسو المزاد عليه في مدة أقصاها 3 أيام بعد المزاد وإلا سيتم زيادة الرسم.

من جديد على كل يوم تقضيه البضاعة في الجمارك كذلك أن لا يتجاوز الحد في.

إخراج البضاعة المباعة له لكي لا يقوم بدفع أرضية أيضًا عليها .

والتسجيل مسبقًا من أجل الاشتراك ودخول المزاد.

أما عن الطريقة الخاصة باحتساب جمارك السيارات فقد أكدت الهيئة عن الطريقة.

التي يمكن من خلالها فرض الرسوم على السيارات الواردة من خارج المملكة.

العربية السعودية وهي 5 % من قيمة السيارة وسعرها.

وذلك بالتحديد نظرًأ في الفاتورة التي تأتي بها السيارة من مصنعها في دولة المنشأ.

وكذلك تضاف ضريبة قيمة مضافة 15 % عليها أيضًا ورسوم خصم الاستهلاك.

الخاصة بالمنتجات والبضائع فتقدر بـ 10 % كما أن نسخة الخصم لا تتعدي 50 % تقريبا.