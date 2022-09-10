نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل فى رابط مؤسسة تكافل بوابة المدارس 1444 وموعد نزول تكافل طلاب وطالبات المدارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل فى رابط مؤسسة تكافل بوابة المدارس 1444 وموعد نزول تكافل طلاب وطالبات المدارس والاستعلام عن مكافأة الطلاب بالسجل كل تلك الأسئلة يرغب في معرفة اجاباتها الكثير من أولياء أمور الطلاب المستفيدين من تكافل المدارس ذلك البرنامج الخاص بمساعدة الطلاب خلال فترة الدراسة وصرف دعم مالي ومساعدات وامتيازات لذا يسعي الثير الى معرفة خطوات التسجيل في رابط مؤسسة تكافل الخيرية وبالنسبة لمن سبق له التقديم علي تكافل يريد معرفة كيفية الاستعلام عن تكافل الطلاب وموعد صرف تكافل 1444.

موعد نزول تكافل طلاب وطالبات المدارس 1444

يتساءل الكثيرين من أولياء الأمور والطلاب عن موعد صرف تكافل المدارس المقدم من مؤسسة تكافل الخيرية للطلاب الأكثر احتياجاً لمساعدتهم على استكمال تعليمهم دون عناء التفكير فى مشكلة المصاريف وشراء مستلزمات الطلاب حيث يتم صرف مكافأة تكافل فى تلك الفترة من الأعوام السابقة ولكن لم يتم الإعلان رسميا عن متى تنزل تكافل الطلاب هذا العام ويمكن متابعة الموعد عن طريق الاتصال على مركز الدعم التابع لتكافل والذي يكون متاح بداية من الاحد حتى يوم الخميس أسبوعيا من الساعة السابعة صباحا وحتى التاسعة مساءا ويكون بالاتصال على رقم مؤسسة تكافل 920033951.

كم مبلغ تكافل الطلاب 1444

القيمة المالية لمكافأة تكافل الطلاب تختلف من طالب لأر حيث تبدأ من 500 ريال لبعض الطلاب و 800 ريال للبعض الاخر وذلك وفق الحالة المادية والمرحلة الدراسية للطلاب وتكافل طلاب الثانوية يصل الى 1000 ريال لكل طالب مستفيد من دعم تكافل المدارس 1444.

التسجيل فى رابط مؤسسة تكافل بوابة المدارس 1444