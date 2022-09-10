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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل فى رابط مؤسسة تكافل بوابة المدارس 1444 وموعد نزول تكافل طلاب وطالبات المدارس في المقال التالي
عمر شويل - جدة التسجيل فى رابط مؤسسة تكافل بوابة المدارس 1444 وموعد نزول تكافل طلاب وطالبات المدارس والاستعلام عن مكافأة الطلاب بالسجل كل تلك الأسئلة يرغب في معرفة اجاباتها الكثير من أولياء أمور الطلاب المستفيدين من تكافل المدارس ذلك البرنامج الخاص بمساعدة الطلاب خلال فترة الدراسة وصرف دعم مالي ومساعدات وامتيازات لذا يسعي الثير الى معرفة خطوات التسجيل في رابط مؤسسة تكافل الخيرية وبالنسبة لمن سبق له التقديم علي تكافل يريد معرفة كيفية الاستعلام عن تكافل الطلاب وموعد صرف تكافل 1444.
موعد نزول تكافل طلاب وطالبات المدارس 1444
يتساءل الكثيرين من أولياء الأمور والطلاب عن موعد صرف تكافل المدارس المقدم من مؤسسة تكافل الخيرية للطلاب الأكثر احتياجاً لمساعدتهم على استكمال تعليمهم دون عناء التفكير فى مشكلة المصاريف وشراء مستلزمات الطلاب حيث يتم صرف مكافأة تكافل فى تلك الفترة من الأعوام السابقة ولكن لم يتم الإعلان رسميا عن متى تنزل تكافل الطلاب هذا العام ويمكن متابعة الموعد عن طريق الاتصال على مركز الدعم التابع لتكافل والذي يكون متاح بداية من الاحد حتى يوم الخميس أسبوعيا من الساعة السابعة صباحا وحتى التاسعة مساءا ويكون بالاتصال على رقم مؤسسة تكافل 920033951.
كم مبلغ تكافل الطلاب 1444
القيمة المالية لمكافأة تكافل الطلاب تختلف من طالب لأر حيث تبدأ من 500 ريال لبعض الطلاب و 800 ريال للبعض الاخر وذلك وفق الحالة المادية والمرحلة الدراسية للطلاب وتكافل طلاب الثانوية يصل الى 1000 ريال لكل طالب مستفيد من دعم تكافل المدارس 1444.
التسجيل فى رابط مؤسسة تكافل بوابة المدارس 1444
- الدخول الى رابط مؤسسة تكافل الرسمي.
- وبعد ذلك الضغط على بوابة الطالب.
- ثم الضغط على خيار تسجيل.
- ايضا يجب كتابة رقم الهوية ورقم جوال ولي الامر.
- ادخال رمز التحقق المرئي والضغط متابعة.
- وبعد ذلك سيصلك كود على الجوال يجب إدخاله للتحقق.
- ثم متابعة كتابة البيانات الشخصية المطلوبة.
- بعد ذلك الضغط على خيار تسجيل.
- ايضا سيظهر امامك اسم مستخدم وكلمة مرور يجب حفظهم وكتابتهم فى حانة تسجيل الدخول.
- بعد الدخول الى الموقع بالحساب المسجل يجب التعرف على برامج الدعم واختيار البرنامج المراد التقديم عليه.
- وأخيرا الضغط على خيار تسجيل طلب فى مؤسسة تكافل بوابة المدارس 1444.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التسجيل فى رابط مؤسسة تكافل بوابة المدارس 1444 وموعد نزول تكافل طلاب وطالبات المدارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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