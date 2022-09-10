وظائف بنك الخليج في السعودية وبرواتب عالية .. انقر هـنـا للشروط وطريقة التقديم

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عمر شويل - جدة وظائف بنك الخليج في السعودية وبرواتب عالية، أعلن بنك الخليج بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الرسمي عن توافر سلسلة من الوظائف الشاغرة للمواطنين من أصول سعودية والمتاحة للعمل للرجال والنساء والشباب رجالاً ونساءً، متوفرة في عدة مناطق وعملية التدريب تتم في عدة فروع للبنك في العاصمة الرياض والخبر.

وظائف بنك الخليج الدولي

يمكنك التحقق من جميع الوظائف الشاغرة في بنك الخليج الدولي بالمملكة على النحو التالي:

يمتلك خريجو الخبر والشرقية 2022 تطبيق جماز.

محلل دعم قائمًا على العقد.

قائد تقني يسهل إنجاز جميع أعمال تقنية المعلومات في الخبر والشرقية.

إدارة وتتبع تكنولوجيا المعلومات المطلوبة.

بحاجة إلى مطورين لأنظمة بيئة تكنولوجيا المعلومات الحديثة.

كبير مهندسي عمليات مركز البيانات.

المطورين الفرديين للتقنيات والمعلومات المصرفية الهامة.

شروط التقديم لوظائف بنك الخليج الدولي

أهم الشروط المطلوبة للتقدم للوظائف الشاغرة في بنك الخليج الدولي بالمملكة هي:

الوظائف متاحة لكلا الجنسين، ومن أهم الشروط أن يكون سعودي الجنسية.

المتقدمون حاصلون على درجة الماجستير أو حاصلون على درجة البكالوريوس في المجال المطلوب للوظيفة.

يتكلم بطلاقة اللغة الإنجليزية.

لن يتم قبول الأفراد الذين سبق لهم المشاركة في برنامج تمهير.

يمكن لكل من الخريجين والخريجات ​​الجدد وذوي الخبرة العملية التقديم.

لا يسمح لنا بقبول أي شخص تم تسجيل اسمه في نظام الضمان الاجتماعي أو موظفي الخدمة المدنية خلال الأشهر الستة الماضية وهذا الاسم مقيد من قبل برنامج تمهير

نبذة عن بنك الخليج الدولي

هو أحد البنوك التي تأسست في البحرين عام 1975.

أيضا بنك تجاري خليجي مملوك لحكومة دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي.

أما بالنسبة لصندوق الاستثمار الحكومي، فإن المملكة العربية السعودية تمتلك غالبية القيمة النقدية للأسهم.

الحياة العلمية في بنك الخليج