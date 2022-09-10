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عمر شويل - جدة تقديم موعد صرف راتب ساند التعطل عن العمل 1443هـ، في نهاية شهر رمضان، ستعلن وكالات مختلفة مواعيد تخفيضات الأجور أو الإيداعات، وسيعلن الضمان الاجتماعي عن اقتراب مدفوعات الأجور لدعم البطالة، حيث يعمل التأمين الاجتماعي على دعم أجور المتعطلين تماشياً مع قرار المملكة وهو يحتل مرتبة متقدمة في مساعدة المتضررين خلال الجائحة ونتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة ويضمن القادة حياة كريمة لمن هم العاطلين عن العمل والذين يوفرون دخلًا شهريًا كافيًا للعيش أثناء البحث عن وظيفة.

التأمينات الاجتماعية

نظرًا لأن الضمان الاجتماعي ملتزم بتوفير بيانات حول انخفاضات الأجور من المعاشات التقاعدية وأجور ساند إلى معدل البطالة، فسوف نقدم جميع البيانات ذات الصلة قبل وبعد تاريخ خفض الأجور من خلال صفحة منصة تويتر، وبعد تقديمها للباحث عن العمل قبل عيد الفطر سنعرف تاريخ انخفاض راتب ساند.

تقديم موعد صرف راتب ساند

منذ أن تزامن موعد صرف راتب ساند مع إجازة عيد الأضحى، تقرر من خلال إدارة التأمينات الاجتماعية تقديم موعد صرف الراتب والتحويل إلى حساب المستلم البنكي، حُدِّد الموعد في 27 رمضان 1443 هـ، سيكون متاحًا في 28 أبريل 2022، وسيتم تحويل الأجور إلى الحساب المصرفي للمستفيد ويمكن دفعها من موقع الضمان الاجتماعي.

خفض نسب الاشتراكات لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند

أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي عن تخفيض نسبة الاشتراك في التأمين ضد البطالة.

هذا هو نتيجة التقييم المستمر للنظام وتركيب ضوابط جديدة مناسبة للمرحلة الحالية.

أعلن الضمان الاجتماعي عن استمرار دفع مخصصات البطالة وأن قرارات التخفيض لن تؤثر على تعويضات ساند الحالية أو المستقبلية.

سينطبق قرار تخفيض مبلغ الاشتراك بمقدار 0.57 على المساهمين وأرباب العمل اعتبارًا من 1 يناير 2022.

المستفيدون من نظام ساند

أعلنت وكالة التأمينات الاجتماعية عن المستفيدين من نظام التأمين الصحي المشمول بنظام التأمين الاجتماعي.

حيث يستفيد أكثر من 288000 مستفيد من إعانة البطالة من برنامج ساند.

وأكثر من 84000 مؤسسة تستفيد من هذا البرنامج.

أكثر من 477000 مشترك من المؤسسات التي تستخدم نظام ساند متأثر بوباء.

أوضحت شركة التأمين إمكانية التواصل والاستفسارات عبر المواقع الإلكترونية ووسائل الاتصال الإلكترونية.

نظام ساند

نظام ساند هو نظام أطلقه النظام العام للضمان الاجتماعي انطلاقا من الرغبة في تأمين حياة كريمة للمواطنين، وهو نظام يدفع مبلغا كبيرا من المال للعاطلين عن العمل وهو بلا شك.

استفاد الكثير من العاطلين عن العمل من النظام في ظل جائحة فيروس كورونا، والغرض من هذا النظام هو توفير حياة كريمة ليس فقط للعاطلين عن العمل، ولكن أيضًا لأولئك الذين لم يتمكنوا من العثور على عمل مناسب، هذا نظام ينطبق على جميع المملكة العربية السعودية تحت سن 59.

شروط الحصول على راتب ساند

يتم تحديد الشروط الصحية في التأمينات الاجتماعية، ومن أهمها: