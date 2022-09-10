نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الأحوال المدنية للنساء الاوراق وشروط التقيدم للحصول على الوظيفة في السعودية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أبرز شروط وخطوات التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء المقدمة لعام 1444هـ – 2022م، حيث قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بالكشف عن وجود بعض الوظائف الشاغرة في قطاع الأحوال المدنية وخاصة بالنساء فقط برتبة جندي، وحددت الوزارة طريقة التقديم على الوظيفة والتي تتم بخطوات بسيطة عبر منصة “أبشر للتوظيف” الرقمية كما وضعت بعض الشروط والمعايير التي يتم من خلالها تحديد الفئات المستحقة والتي سيتم قبولها في الوظائف. شروط التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء لعام 1444هـ يجب أن تكون المرأة المتقدم على الوظيفة جنسيتها هي الجنسية السعودية.

من الضروري أن تكون مقيمة أيضًا في المملكة العربية السعودية وحدودها بشكل دائم.

عمر المتقدمة يجب ألا يقل عن 25 عام ولا يتجاوز الـ35 عام.

ويجب أن تكون المتقدمة على الوظيفة مرأة حسنة السيرة والسلوك وليس عليها أي أحكام قضائية خاصة بالأمانة العامة أو الشرف.

اجتياز المتقدمة لكل الاختبارات الخاصة بالفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبارات اللياقة البدنية وغيرها.

شهادة المتقدمة التعليمية يجب ألا تقل عن الثانوية العامة أو الشهادة التي تعادلها وموّثقة من وزارة التربية والتعليم السعودية.

طول المواطنة السعودية المتقدمة يجب ألا يقل عن 160 سنتيمتر ووزنها يجب أن يكون مناسب لطولها وفقًا لجدول الأطوال.

في حالة أنها مواطنة متزوجة يجب أن تكون متزوجة من مواطن سعودي فقط دون غيره.

لا يجب أن تكون قد تم تعيينها من قبل في أي وظيفة حكومية في المملكة العربية السعودية.

لديها بطاقة هوية وطنية شخصية سارية المفعول غير منتهية. الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف الأحوال المدنية 1444هـ الهوية الوطنية الشخصية بالإضافة إلى صورة واحدة منها ويجب أن تكون بطاقة سارية المفعول غير منتهية

شهادة الثانوية العامة الرسمية أو الشهادة التي تعادلها ويجب أن يكون كل منهما مختموتين من وزارة التربية والتعليم السعودية.

الوظيفة التي يتم التقديم عليها يجب أن تكون مناسبة للموقع الجغرافي التي تعيشين فيه.

اختبار المقابلة الشخصية بعد قبول الطلب يتم اجتيازه بشكل ناجح جدًا وبعده يتم استلام الوظيفة فورًا.

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