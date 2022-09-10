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عمر شويل - جدة استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1444 وأسرار قبول طلب الاعتراض، حيث هناك الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية بالبحث الكثير عن طريقة الاستعلام عن حساب المواطن لمعرفة حصول الفرد علي الدعم الشهري المحق له في حالة انطباق شروط الدعم لكي يتم الحصول علية، وبالخصوص علي الأسر المحتاجة للمساعدات لتوفير ظروف العيش والاستقرار والحياة الكريمة والنهوض بالمواطنين السعودين داخل أراضي المملكة.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

يتم الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية لمعرفة المبلغ المستحق للمواطنين الذي لهم الحق في الاستفادة من الدعم وذلك من خلال اتباع تلك الخطوات التالية علي النحو الأتي:



القيام بالذهاب إلي الرابط الرسمي لحساب المواطن ca.gov.sa. يلزم تسجيل البيانات حتي يتم الدخول علي حسابك وإدخال رمز التحقق الظاهر. علينا النقر علي الاستعلام برقم الهوية. نقوم بإدخال رقم الهوية الخاص بك حتي يتم ظهور بيانات المستفيد.

تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية

التوجه للذهاب إلي حساب المواطن من eservices.ca.gov.sa.

من اختيار رمز التسجيل الجديد.

تسجيل رقم الهوية ورقم الموبايل وكلمة المرور قبل الضغط بالفارة علي كلمة حفظ.

القيام بإدخال كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سوف يتم استلامها علي هاتفك.

ثم تقوم بإدخال كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

يلزم قرأت الشروط الظاهرة أمامك والموافقة عليها.

يجب تنزيل المستندات والأوراق المطلوبة.

القيام بإدخال جميع المعلومات المطلوبة بكل صحية ثم الضغط علي إرسال الطلب.

اعتراض حساب المواطن

المواطنين الذين تم رفض طلباتهم يتاح لهم تقديم طلب اعتراض لحساب المواطن حيث يكون كما يلي:

الذهاب إلى موقع حساب المواطن من ca.gov.sa.

من القيام بالضغط علي الدورة الأهلية.

التحقق من الحالة وكود الخطأ ومعرفة سبب الرفض.

النقر علي الاعتراض.

نقوم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة التي توضح أهلية المتقدم.

ثم الضغط علي إرسال طلب الاعتراض في حساب المواطن حيث يتم دراسة الطلب في مدة من 15الي 90 يوم في حالة اذا كان المتقدم يستحق الدعم سوف يتم صرف الأشهر المتأخرة مع الشهر الجديد.

متي ينزل حساب المواطن

اعلن برنامج حساب المواطن عن موعد نزول الدعم الخاص بالدفعة 58 حيث تم تحديد الموعد لنزول الدفعة الجديدة وذلك سوف تكون يوم الأحد القادم الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر لعام 2022، حيث من المعروف يتم الصرف رسميا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي واحيانا يمكن صرفة قبله بيوم من تاريخه أو بعدة بيوم حسب العطلات الأسبوعية أو نهاية الأسبوع.