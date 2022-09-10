نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة المياه الوطنية تعلن عن 12 وظيفة في 6 مناطق مختلفة بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف شركة المياه الوطنية 1444 للرجال والنساء.وسط رؤية جديدة للمملكة العربية السعودية 2030 تقدم الآن الكثير من الشركات الحكومية والشركات الكبرى. الكثير من فرص العمل للرجال والنساء بالمملكة والتدريبات الوظيفية أيضا، للدخول إلى سوق العمل السعودي بشكل ناجح.ومن أحدث الوظائف التي تم الإعلان عنها الآن هي وظائف شركة المياه الوطنية nwc والتي توفر الآن نحو 12 وظيفة مختلفة في 6 مناطق بالمملكة العربية السعودية.والوظائف المتاحة الآن إدارية وتقنية وهندسية في الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم وتبوك. وقد أعلنت شركة المياه الوطنية اليوم عن كافة التفاصيل والشروط الخاصة بالوظائف المتاحة وكيفية التقديم عليها وآخر موعد للتقديم الآن.

وظائف شركة المياه الوطنية nwc 1444

أعلنت شركة المياه الوطنية عن التخصصات المطلوبة من أجل شغل الوظائف المختلفة المتاحة بالشركة في فروعها المختلفة الآن. مع التأكيد على أن تلك الوظائف متاحة في القصيم، الرياض، المدينة المنورة، جدة، مكة المكرمة وتبوك. وذلك للوظائف التالية:

سكرتير تنفيذي

أخصائي أداء التحصيل

أخصائي مدني هيدروليكي

مدير جودة المياه والمختبر

أخصائي تمييز العمليات

رئيس قسم مخزن المياه

أخصائي مشتريات وعقود

أخصائي دعم تقنية المعلومات

أخصائي مكافحة حريق

أخصائي تقدير التكاليف

أخصائي الفواتير

أخصائي التحصيل التجاري

التخصصات المطلوبة وظائف شركة المياه 2022

أعلنت شركة المياه الوطنية أن الوظائف المتاحة الآن في المدن المختلفة بالمملكة العربية السعودية.متاحة لتخصصات محددة وهي كالتالي: