نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في وظائف وزارة الدفاع للخدمات الصحية ١٤٤٤ في المقال التالي
عمر شويل - جدة كشفت وزارة الدفاع والخدمات الصحية عن وظائف شاغرة من خلال الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة للخدمات الإلكترونية، يمكن لكلا الجنسين (رجال ونساء) التقدم للوظائف والعمل في المؤسسات التابعة للوزارة في جميع مدن الدولة المملكة العربية السعودية، مع العلم بضرورة أن يكون المتقدم للوظائف مستوفيًا لجميع الشروط والضوابط، حيث تم الإعلان عن أكثر من 3569 وظيفة في العديد من التخصصات،علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه.
شروط تقديم الخدمات الصحيه من وزاره الدفاع
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والأصل والأصل.
- أن يكون مقيمًا دائمًا داخل المملكة.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- أن يكون حاصلاً على المؤهل المناسب للتخصص المطلوب.
- أن يتناسب الارتفاع مع وزن الرياضي.
- اللياقة البدنيه.
- اجتياز المقابلات الشخصية.
ماهي التخصصات المطلوبه من وظائف وزاره الدفاع
- جميع التخصصات الطبية.
- جميع تخصصات التمريض.
- الخدمات الصحية بكافة اختصاصاتها.
- الصحة العامة.
- إدارة المستشفى.
- التثقيف الصحي.
- الطيارون
- صيانة الطائرات.
الموعد النهائي للتسجيل الوظيفي
اوضحت وزارة الدفاع، القوات المسلحة للمملكة العربية السعودية، عن بدء التسجيل عبر بوابة القبول الموحد للخدمات الطبية للقوات المسلحة اعتباراً من يوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 الموافق الأربعاء حتى 30 سبتمبر 2022 الموافق يوم الجمعة، ظائف وزارة الدفاع الخدمات الطبية والصحية بالقوات المسلحة السعودية 1444 خطوة ورابط التسجيل،إذا كنت ترغب في التقدم لوظائف في وزارة الدفاع للخدمات الصحية بالقوات المسلحة السعودية 1444، كل ما عليك القيام به هو الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة القبول الموحد للخدمات الطبية للقوات المسلحة.
- اختر “إنشاء سيرتك الذاتية”.
- املأ استمارة التسجيل ببياناتك.
- إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول لتأكيد التسجيل.
- يجب على مقدم الطلب إنشاء نموذج السيرة الذاتية.
- أدخل معلومات مقدم الطلب وتأكد من صحتها.
- انقر على أيقونة “عرض جميع الوظائف”.
- حدد خيار “تفاصيل الوظيفة”.
- سيتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالوظيفة والمؤهلات والمهام المطلوبة.
- انقر على أيقونة “قدم الآن”.
- إجراءات تسجيل البيانات اللاحقة.
- انقر فوق “إرسال الطلب”.
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