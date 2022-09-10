اعرف الساعة كم ينزل إيداع حساب المواطن في بنك الراجحي دفعة صفر 1444

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عمر شويل - جدة يهتم الكثير من المواطنين بالتعرف على إجابة سؤال الساعة كم ينزل إيداع حساب المواطن في بنك الراجحي دفعة صفر 1444. فلم يتبق سوى ساعات قليلة ويتم إيداع المعاش الشهري لكل المواطنين المستحقين للدعم. فلابد أن يكون لديهم حساب بنكي ليتم إيداع الراتب فيه.

الساعة كم ينزل إيداع حساب المواطن الراجحي

خبير يؤكد أنه تتبقى فقط ساعات قليلة ويتم صرف الدعم الخاص بحساب المواطن عبر مصرف الراجحي. وغيره من بنوك المملكة العربية السعودية الأخرى. حيث سيتم إرسال الدفعة الجديدة 85 لبدأ صرف حساب المواطن من الساعة 12 منتصف الليل في بداية اليوم الجديد.

لذلك يهتم الكثير من المستفيدين بالدعم من برنامج حساب المواطن بالتعرف على الموعد المحدد لنزول الدعم في حساباتهم البنكية.

والجدير بالذكر أن دعم حساب المواطن ينزل في حسابات المواطنين بعد مرور حوالي 8 ساعات من وصول الرسالة على هاتف المستفيد.

حيث يمكن للمستفيدين الدخول إلي موقع حساب المواطن 1444 هـ لتأكيد من صرف رواتبهم من خلال الصراف الآلي التابع لبنك الراجحي.

كما يمكنهم صرف دفعة حساب المواطن من خلال زيارة فرع البنك نفسه، ويجدر بنا ذكر أن البنك يفتح من تمام الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الخامسة مساءً.

موعد نزول حساب المواطن بنك الراجحي 1444

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة الساعة كم ينزل إيداع حساب المواطن في بنك الراجحي من أجل الاطمئنان على الرواتب الخاصة بهم لسد احتياجات المعيشة.

وبحسب إدارة برنامج حساب المواطن للمساعدات فإن تحديد موعد صرف راتب حساب المواطن دفعة صفر أو “الدفعة 58” بتاريخ 10 من شهر سبتمبر الموافق يوم السبت لصرف الدفعة 58 من حساب المواطن.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن موعد نزول دعم حساب المواكن هذا الشهر، وقد ذكرنا لكم أهم شروط الأهلية في حساب المواطن وتاريخ نزول الراتب.

شروط حساب المواطن للفرد 1444

إن برنامج حساب المواطن يقرر وضع مجموعة من الشروط المحددة من أجل استحقاق راتب حساب المواطن، ومن أهم الشروط ما يلي: